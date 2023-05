Quines activitats poden fer els teus fills aquest estiu?

Els mesos d’estiu poden ser molt llargs per als teus fills i filles si no fan alguna activitat que els ajudi a tenir una rutina i sortir de casa. Quan acaba l’escola els infants necessiten continuar ocupats per distreure’s i continuar amb el llarg camí de l’aprenentatge.

Tot i que també és molt important el descans i passar temps en família és recomanable que els petits facin alguna activitat durant l’estiu. El seu cos i la seva ment necessita cremar energia, continuar tenint nous estímuls i descobrir coses noves.

L’estiu és ideal per a continuar aprenent, però aquesta vegada amb activitats, jocs i sense la pressió que comporta el curs escolar. Per aquesta raó, et donarem un llistat amb diferents acadèmies o escoles de la comarca que ofereixen activitats durant l’estiu i permetran que el teu fill o filla puguin triar allò que més els hi agrada.

Centre Gui. Molt més que fer esport

El Centre Gui és una escola d’arts marcials on els teus fills podran cremar la seva energia d’una manera sana i esportiva. Aprendran els valors que defineixen el centre: disciplina, respecte, serietat, superació, auto Control i l’esperit d’equip.

Campus d’estiu CF Igualada

Piscina, excursions i molt futbol és el que faran els teus fills en aquest casal d’estiu. Gràcies als seus preparats monitors, els infants amants del futbol podran millorar la seva tècnica, aprendre continguts de qualitat i accedir a les proves challenge. No et perdis l’oportunitat que el teu fill o filla pugui continuar practicant l’esport que li agrada també a l’estiu.

English and family, aprendre de manera familiar

Per a aprendre l’anglès des de la passió per l’idioma de dos germans. Aquest nou centre d’idiomes obrirà les portes el pròxim 26 de juny i ofereix ofertes de llançament com ara matricula al 50%. No et quedis sense plaça i reserva ja el casal intensiu d’anglès.

Hípica La Tossa, un estiu entre cavalls i naturalesa

Si vols que els teus fills gaudeixin aventures entre natura i tranquil·litat l’Hípica La Tossa, situada a Santa Margarida de Montbui, és l’espai ideal. Els nens i nenes aprendran in situ moltes coses sobre la natura i com cuidar-la així com és el dia a dia dels cavalls.

Troba’t Igualada, art i imaginació

L’escola de dibuix i pintura Escola Troba’t ofereix cursets intensius durant el mes de juny i juliol on els petits podran desenvolupar la seva vessant més artística. Els teus fills practicaran tota classe de dibuix i pintura plàstica, faran treballs manuals com ara pintures de pedres i jugaran amb la seva imaginació.