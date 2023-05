El debat de candidats d’Igualada deixa les coses tal com estaven

Igualada va celebrar aquest dimarts al vespre el debat de candidats. Marc Castells (Junts), Alba Vergés (ERC), Jordi Cuadras (Igualada Som-hi), Pau Ortínez (Poble Actiu), Carmen Manchón (Valents), Rafa Moya (Igualada en Comú) i Joan Agramunt (PP), van debatre durant aproximadament una hora i tres quarts sobre el futur de la ciutat i les seves propostes de govern. Un debat que es va encarregar de moderar la presidenta del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central i periodista de l’ACN, Mar Martí.

De fet, el debat pròpiament dit, va ser sobretot entre Castells, Vergés, Cuadras i Ortínez. Les intervencions del candidat del Partit Popular, Joan Agramunt, van ser poques, però llargues i això va fer que li faltés temps en els darrers temes a tractar. El candidat d’Igualada en Comú, que debutava en un debat a l’Ateneu, es va dedicar a llegir les seves propostes en cadascú dels àmbits i la candidat de Valents, Carmen Manchón, com ja va fer en el darrer debat, va aplaudir gran part de les mesures del govern Castells, que no parava d’assentir amb el cap en les seves intervencions.

Potser perquè van ser els primers en sortir a debat, els àmbits de promoció econòmica i mobilitat va ser on més es van interpel·lar els candidats. En el primer d’aquests, Esquerra, Comuns i PP van coincidir en apostar pel barri del Rec com un barri tecnològic, a l’estil del 22@ de Barcelona. A més, els partits de l’oposició van criticar les xifres d’atur de la ciutat, per sobre de la mitjana de Catalunya, mentre que Castells va defensar l’aprovació del Pla Director per donar més feina a la Conca d’Òdena.

Un altre dels grans temes va ser les zones blanques d’aparcament, que Castells, Manchón, Agramunt i Jordi Cuadras, a mitges, les van defensar, mentre que Moya i Ortínez les van rebutjar. On sí que van trobar el consens per part de tots els partits és amb la demanda d’un tren gran de Lleida a Martorell passant per Igualada.

Entre les altres propostes que van generar consens entre la majoria del partits va ser la construcció d’un nou ViuB i la d’un Auditori. Per contra, un dels temes que no es va mencionar, sorprenentment, ja que ha estat un dels més comentats durant la campanya, va ser el biollac i la nova zona verda del Parc Central.

El debat va acabar amb el minut d’or en què tots els candidats van demanar el vot als ciutadans d’Igualada.