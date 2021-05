Primera jornada del cicle “Debats cap a un model econòmic sostenible”

Sota el títol “Tendències en sostenibilitat, un valor afegit per a les empreses” es va iniciar aquest dimecres el cicle Debats cap a un model econòmic sostenible que organitza l’Associació els Polígons dels Plans de la Conca d’Òdena. L’objectiu d’aquesta iniciativa és obrir un espai de debat per reflexionar a nivell empresarial com avançar cap a aquest tipus de model i fer que la Conca d’Òdena es converteixi en un referent en l’aplicació de les polítiques més sostenibles a l’empresa.

A la inauguració del cicle de debats, Ramon Felip, president de l’Associació, va determinar que l’emergència climàtica afecta a l’àmbit internacional, nacional, regional i local, i “neutralitzar-la és feina de tots, també de les empreses perquè són un actiu molt important”. En la mateixa línia es va pronunciar Jordi Barón, regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, qui va anunciar que “des del consistori ja estan treballant per posicionar i encaminar el centre d’Innovació cap al compliment dels ODS”. Per la seva part, Pepe Singla, d’Adequa Real Estate, empresa patrocinadora de l’acte, va apuntar que tot i que encara queda molt camí per recórrer, “cada vegada són més les empreses que agafen el compromís de complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i un reflex d’aquesta realitat és que un 78% de les empreses espanyoles ja esmenten els ODS en els seus informes anuals”.

En la primera part del debat, Laia Puig, consultora experta en sostenibilitat corporativa a Anthesis Lavola, va definir sostenibilitat com un concepte que va més enllà del medi ambient: “s’ha d’entendre com un concepte holístic, com un tot, perquè una acció té un impacte sobre una altre acció”.

A nivell empresarial, cada sector i companyia necessita conèixer-se a ella mateixa per dissenyar la seva estratègia sostenible, en aquest sentit, la sostenibilitat a les empreses es pot integrar a través de quatre grans eixos: mediambiental, on el repte és zero emissions, una aposta ferma per les energies renovables i l’economia circular. Econòmic, amb finances sostenibles, identificació dels riscos no financers i una inversió en innovació digital. De lideratge, on imperi la transparència, les aliances i les col·laboracions, i amb un propòsit corporatiu amb valor de sostenibilitat. I social, impulsant polítiques de conciliació, d’igualtat, garantint seguretat a l’entorn de treball, i comprometent-se amb el territori i la comunitat local.

Segons la consultora experta en sostenibilitat corporativa, per assolir aquestes accions cap a la sostenibilitat empresarial “és important la implicació de tots els departaments de l’organització” per així gaudir dels “múltiples beneficis que reverteixen a la pròpia empresa”, com la millora del sentiment de pertinença dels treballadors, un valor afegit de cara al consumidor, una millora del posicionament i reputació de l’empresa, i sobretot la generació de confiança.

L’energia fotovoltaica, una inversió que genera un estalvi immediat

La segona part del debat va estar centrat en l’àmbit de l’energia fotovoltaica. Núria Rubió, delegada comercial de l’empresa POWEN, especialitzada en energia solar, va exposar els beneficis que aporta aquest tipus d’energia que té el sol com a únic generador. “Un recurs que ja és legal i lliure de tot tipus de càrregues i està a l’abast de tothom”.

Segons Rubió cada vegada més empreses incorporen l’energia fotovoltaica com a estratègia verda en el seu model de negoci per a ser més sostenibles, estalviar en el consum, i per produir la seva pròpia energia. I és que “la llum del sol genera un 100% d’energia neta i renovable, i un cop feta la instal·lació l’estalvi és immediat. L’autoconsum és una inversió que genera un estalvi”.

Proper debat: Nous i vells polígons industrials. Simbiosi industrial

El proper dimecres 26 de maig, a les 12h del migdia, tindrà lloc el segon debat d’aquest cicle. En aquesta jornada es posarà sobre la taula la simbiosi industrial per obrir la porta a noves oportunitats de negoci. El debat es farà en format híbrid (presencial i per videoconferència) i sempre, i en ambdós casos, amb inscripció prèvia. Trobareu el formulari en aquest enllaç o la mateixa pàgina web de l’Associació dels Polígons els Plans.

Els “Debats cap a un model econòmic sostenible” és una iniciativa de l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons dels Plans. Compta amb la col·laboració de PIMEC, la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), i COMMsulting, empresa de comunicació i consultoria estratègica. En l’organització té el suport d’Anthesis Lavola i l’Ajuntament de Vilanova del Camí. I el suport de Via Empresa i La Veu de l’Anoia com a mitjans col·laboradors. Patrocina Adequa Real Estate i D-hub Òdena.