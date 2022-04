Presó sense fiança per al detingut per la violació d’Igualada

El jutjat número 4 d’Igualada ha enviat a presó sense fiança el detingut per violar una menor de 16 anys a Igualada la nit de la Castanyada. La causa està oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. El jove, amb antecedents policials per abusos sexuals, va ser detingut dijous per agredir sexualment una noia al polígon industrial Les Comes d’Igualada, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir de la discoteca Epic. El detingut només ha respost les preguntes del seu advocat. La causa segueix secreta.

