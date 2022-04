Un menor que conduïa un patinet elèctric mor atropellat per un cotxe a la B-224 a Masquefa

Un menor que conduïa un patinet elèctric ha mort aquesta nit atropellat per un cotxe a la B-224, al quilòmetre 14, a l’altura de Masquefa. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 00.31 hores. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va atropellar un menor que anava en patinet elèctric per la carretera. Es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància avançada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta ja són 45 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.

