Rec, moda i futur pendent

Un any més, la primavera porta a Igualada l’efervescència del Rec.0, un esdeveniment que ha sabut conjugar amb intel·ligència moda, cultura i gastronomia en l’entorn singular del barri del Rec. Durant uns dies, les antigues adoberies es transformen en aparadors de marques emergents i consolidades, convertint la ciutat en un pol d’atracció per a visitants àvids de novetats i bones ofertes. És innegable l’impacte positiu d’aquesta iniciativa, que dinamitza l’economia local i projecta una imatge renovada d’Igualada.

Aquesta edició, com les anteriors, torna a posar de manifest la vitalitat d’un sector tèxtil anoienc i català que, lluny de resignar-se a la crisi que va patir, ha sabut reinventar-se. Les marques que participen al Rec.0 són un clar exemple d’aquesta resiliència, apostant per la innovació en materials, processos de producció més sostenibles i un disseny que connecta amb les noves sensibilitats del consumidor. És encoratjador veure com joves creadors i empreses amb visió de futur emergeixen amb força, demostrant que el talent i la capacitat d’adaptació són motors clau per al rellançament d’una indústria amb una llarga tradició a la nostra comarca.

No obstant això, més enllà de l’èxit inqüestionable de cada edició del Rec.0, persisteix una ombra de dubte sobre el futur urbanístic del barri que li dona nom. Des de la seva primera celebració, fa ja uns quants anys, es va plantejar la revitalització integral d’aquest espai emblemàtic. El Rec.0 havia de ser, en certa manera, la punta de llança d’aquesta transformació, un catalitzador que atragués inversions i definís un nou model.

Però el temps passa i, malgrat els intents i les bones intencions, el futur urbanístic del barri del Rec continua sense aclarir-se. Les preguntes sobre la conservació del seu patrimoni industrial, la rehabilitació dels edificis i la definició d’usos futurs romanen en l’aire. No ens cansarem de reclamar un necessari impuls decidit -i real- per part de l’Ajuntament i els agents implicats per a convertir la promesa de revitalització en una realitat tangible. No podem permetre que l’èxit puntual del festival eclipsi la necessitat d’una planificació a llarg termini que garanteixi la pervivència i la posada en valor d’un espai amb tanta història i potencial. El Rec és un orgull per a Igualada i ha de ser exemple de com el passat industrial pot abraçar un futur ple d’oportunitats.