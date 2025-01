Detenen l’extècnic del Palafrugell, que havia entrenat a l’Igualada HC, pel cas de la portera que gravava les seves companyes a la dutxa

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’exentrenador del Club Hoquei Palafrugell, Cesc Linares, pel cas de la portera del Sant Jordi Desvalls que gravava les seves companyes a la dutxa. L’arrestat, de 48 anys, va dimitir el passat 11 de gener com a responsable esportiu de l’equip per motius personals, just tres dies més tard que els Mossos el detinguessin. El tècnic havia entrenat al primer equip de l’Igualada Hoquei Club entre 2019 i 2021, quan va ser destituït com a conseqüència de la mala dinàmica de l’equip a l’OKLiga.

Segons ha avançat l’ACN, la investigació sobre l’exentrenador i la portera apunta que s’intercanviaven gravacions entre ells. Els dos arrestats tenien una relació personal i un gravava imatges dels jugadors que entrenava quan es dutxaven, mentre que la portera feia el mateix amb les seves companyes.

El dia 10 de gener va passar a disposició del jutjat d’Instrucció 1 de Girona que en va decretar la llibertat amb l’obligació d’acudir al jutjat quan se’l requereixi. La causa està oberta per un presumpte delicte de descobriment i revelació de secrets. Des del club baix-empordanès assenyalen que estan “decebuts i tristos” i diuen que es presentaran com a acusació particular.