El Centre Cívic Nord acull l’exposició “Barcelona Pagesa”, un homenatge a la transformació del sector agrari

El passat dimarts 6 de maig, el Centre Cívic Nord va inaugurar l’exposició Barcelona Pagesa, una mostra fotogràfica que celebra la transformació i modernització de l’agricultura a les comarques de Barcelona. L’acte d’inauguració va comptar amb la participació de diversos representants institucionals que van posar en valor el paper de la pagesia com a motor de futur i de transformació.

Sònia Callau, de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació i coordinadora del programa Barcelona Agrària, va destacar que “amb aquest llibre volíem donar veu a experiències reals i optimistes que ajudin a entendre l’agricultura com una opció de futur. Apostem per reforçar els vincles entre món local i pagesia, i per donar valor a la terra i a les persones que la treballen.” Jordi Marcè, regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat de l’Ajuntament, va subratllar el compromís de la ciutat amb iniciatives com la Carta Alimentària, la futura botiga del Parc Agrari dins del mercat i la tasca que es desenvolupa des del mateix Parc.

Pilar Queralt, presidenta del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, va posar l’accent en la importància de construir un sistema alimentari inclusiu i sostenible: “Treballem per enfortir un teixit agroalimentari que impliqui a tothom i aposti pel mercat de proximitat. Amb el suport de la Diputació impulsem iniciatives com el banc de terres, que ofereixen oportunitats a joves i contribueixen a recuperar terreny agrícola per a un model més sostenible i arrelat al territori.” L’exposició, que es podrà visitar fins al 30 de maig, posa en relleu els canvis que ha viscut el sector agrari a Barcelona.

A través de les imatges capturades pel fotògraf i documentalista Patxi Uriz, Barcelona Pagesa ofereix una nova visió íntima i profunda de la vida dels pagesos i pageses que treballen per un futur alimentari més segur, saludable i sostenible a la província de Barcelona. Amb l’objectiu de sensibilitzar el públic sobre la importància de la pagesia i la preservació dels espais agraris, Barcelona Pagesa convida a reflexionar sobre la connexió entre ciutat i camp, i sobre la responsabilitat compartida entre productors i consumidors.

L’exposició destaca el talent i la passió de 16 pageses i 11 pagesos que han escollit aquesta professió com a forma de vida, retrats íntims i poderosos de pagesos i pageses que estan redefinint la professió amb creativitat, llibertat i compromís amb la comunitat. Cada imatge va acompanyada de cites que ajuden a comprendre els valors i principis de la pagesia.

Un dels testimonis és el de Marta Palomas, d’Eixarcolant a Jorba, una pagesa del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, que afirma: “Estem canviant el model agroalimentari.” Altres protagonistes inclouen Paloma Fuentes de La Datzira (Moianès), qui va decidir dedicar-se a la pagesia per ser més lliure; Alba Casasayas de Les Arnaules (Bages), que creu que “la terra, si la cuides, t’ho dona tot”, i Ariadna Tremoleda de Mas Les Vinyes (Lluçanès), que aposta per un futur basat en el respecte a la natura.