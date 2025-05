2aCAT: el Vilanova confirma la salvació, el Piera se la jugarà a casa i el Fàtima segueix en la lluita pels play-offs

La Jornada 28 del Grup 4 de Segona Catalana de futbol va acabar amb una victòria i dues derrotes per als equips de l’Anoia. El CF Vilanova del Camí va derrotar a domicili al Sant Quirze del Vallès, aconseguint la salvació de forma matemàtica. L’AE Piera va caure contra el Barberà per 2-0, i es troba 4 punts per sobre del descens a falta de dues jornades, podent sentenciar la permanència en el proper partit a casa. Per la seva banda, el FC Fátima va caure contra el Navàs i, amb 42 punts, es troba només a 1 del play-off d’ascens a Primera Catalana.

El Vilanova seguirà un any més a Segona Catalana després de derrotar el Sant Quirze

Resultats del Partit

Sant Quirze Valles, F.C. vs Vilanova del Camí, C.F. Segona Catalana Sant Quirze Valles, F.C. 0 – 1 Vilanova del Camí, C.F.

El CF Vilanova del Camí va imposar-se a casa del Sant Quirze del Vallès per 0-1, aconseguint segellar la permanència a falta de dues jornades per al final de la lliga de Segona Catalana. Els vilanovins van guanyar el partit gràcies a un gol de Marc Rodríguez “Petit” pocs segons abans de complir-se la mitja hora de partit. El davanter del Vilanova va rematar de cap una centrada per enviar la pilota al fons de la porteria vallesana.

El marcador ja no es va moure més, ni a la primera meitat ni a la represa. Els vilanovins van resistir la pressió que van imposar de forma progressiva els de Sant Quirze, que es troben actualment en zona de play-off d’ascens a Primera Catalana.

El proper partit dels vilanovins, ja amb la tranquil·litat d’haver assolit la permanència, serà contra el Tibidabo Torre Romeu el diumenge a les 12h.

El Piera perd contra el Barberà i haurà de batallar la permanència el proper diumenge a casa

Resultats del Partit

Escola F. Barbera Andalucia vs Piera, A.E. Segona Catalana Escola F. Barbera Andalucia 2 – 0 Piera, A.E.

L’AE Piera va caure a casa del Barberà Andalucía per 2-0. Amb la derrota, els anoiencs són dotzens a la classificació amb 32 punts, 4 per sobre de la zona de descens. Si guanyen el proper partit a casa podrien assolir la salvació.

En un inici de partit molt intens, els anoiencs no van poder aprofitar la bona pressió que realitzaven, mentre que el rival apostava per passades llargues que sorprenguessin la defensa pierenca. En una d’aquestses passades va arribar el gol del Barberà, molt discutit pels de l’Anoia, que van reclamar fora de joc. Després del gol, l’equip anoienc va començar a patir sobre el terreny de joc. En una altra passada a l’esquena de la defensa, el Barberà va aconseguir el 2-0. El marcador ja no es va moure en tota la segona part, tot i que el Piera va gaudir d’ocasions per tornar a entrar al partit.

El proper partit dels pierencs serà el diumenge, 11 de maig, a les 12h contra el Gironella, actual sisè classificat.

El FC Fátima cau contra el Navàs, però es manté a 1 punt del play-off

Resultats del Partit

Navas, C.E. vs Fátima, F.C. Segona Catalana Navas, C.E. 3 – 0 Fátima, F.C.

El FC Fátima va caure per 3-0 al camp del Navàs, i se situa setè a la classificació de Segona Catalana. Tot i la derrota, els 42 que han sumat els igualadins en la seva primera temporada de la història en aquesta categoria serveixen per situar al Fátima a només 1 punt d’entrar als play-offs d’ascens a Primera Catalana.

Els del barri de Fàtima de la capital anoienca van veure com el seu rival, en plena lluita per sortir del descens, s’avançava als 35 minuts de la primera part. A la represa, dos gols en 5 minuts van decantar el partit cap als del Bages, el 2-0 va arribar al minut 55, i el 3-0 al 60.

El FC Fátima jugarà al municipal de Can Masarnau d’Igualada el diumenge, 11 de maig, a les 18h contra el Puig-reig, tercer classificat de la categoria.