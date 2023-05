Poble Actiu aposta per potenciar l’esport escolar

Aquesta setmana Poble Actiu ha presentat les seves propostes en l’àmbit d’esports, que se centren en la construcció de noves instal·lacions esportives descentralitzades, en potenciar l’esport escolar i fer l’esport federat més inclusiu i amb perspectiva de gènere. Les propostes que presenta la candidatura municipalista són producte d’escoltar i reunir-se amb esportistes i entitats de diferents disciplines esportives. El candidat Pau Ortínez ha explicat que “Igualada és una ciutat amb una activitat esportiva molt important i diversa, però l’ajuntament ha deixat de banda l’esport escolar, a les famílies amb situacions econòmiques desfavorables i no ha vetllat per garantir les mateixes condicions a tots els clubs esportius”. En aquest sentit, Ortínez ha explicat que “el govern Castells no ha escoltat les queixes d’algunes entitats esportives”.

En les reunions realitzades amb les entitats, Poble Actiu ha recollit queixes sobre problemes per a accedir a equipaments esportius, desequilibris en els repartiments de camps entre clubs i problemes en els horaris que porten a adolescents a entrenar molt tard al vespre.

L’esport escolar com a eina de cohesió social

Un dels principals problemes amb què es troba l’esport escolar actualment és que les competicions no es poden dur a terme quan plou. És per aquest motiu que la formació municipalista proposa cobrir dues pistes esportives en escoles públiques: Una a l’escola Ramon Castelltort i l’altra a l’escola Gabriel Castellà. Aquestes pistes també haurien de permetre donar servei als clubs federats o als col·lectius no federats d’adults quan no hi ha competició escolar.

L’altre gran problema que Poble Actiu ha detectat és que en els darrers quinze anys ha baixat clarament el nombre d’infants i joves que opten per l’esport escolar. Això és degut al fet que l’organització actual de les competicions d’esport escolar dificulta la combinació entre aquest i el federat, ja que els horaris d’ambdues competicions coincideixen durant el cap de setmana. La candidatura d’esquerra transformadora proposa passar les competicions escolars al divendres a la tarda i reservar aquest horari únicament per a l’esport escolar. Elisabet Farrés ha explicat que “aquest horari funciona en altres ciutats com Barcelona. D’aquesta manera l’esport federat no implica que s’hagi de renunciar a l’esport escolar i crear una segregació entre els infants de la ciutat. L’esport escolar ha de ser una eina de cohesió social”

Igualada necessita nous equipaments esportius

Poble Actiu també proposa construir un nou poliesportiu a Les Comes per a esports de rodes, ja que l’actual instal·lació de la pista d’hoquei línia al poliesportiu polivalent és una solució provisional. Amb aquest nou pavelló es facilitarà que la pràctica d’hoquei patins, hoquei línia i patinatge artístic no sigui en horaris intempestius i en espais poc adequats.

Així mateix, la formació municipalista proposa la creació d’una nova piscina coberta, ja que l’única completament pública que hi ha a Igualada actualment, la de les Comes, està sobresaturada i sovint és complicat compaginar l’activitat federada i la dels usuaris. Oriol Càlichs ha explicat que “Igualada, com a capital de comarca, ha d’assumir aquesta demanda, però proposem estudiar fer-ho de forma mancomunada amb municipis veïns que actualment no disposen de piscina municipal coberta”. Segons Poble Actiu això implica que s’ha d’estudiar la possibilitat que la piscina també es pugui descobrir a l’estiu o bé construir-ne una de descoberta a la mateixa ubicació, una necessitat creixent per fer front a les futures onades de calor cada vegada més freqüents amb el canvi climàtic.