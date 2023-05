Premi a la subseu igualadina de “Camins. Fundació Social Escola Pia” per la seva tasca solidària

El grup de voluntariat de la Subseu d’Igualada de “Camins. Fundació Social Escola Pia” ha rebut el premi Sant Josep de Calassanç 2023 per la seva tasca diària, durant 15 anys, a favor de la cooperació internacional.

La feina portada a terme per per aquest grup de persones voluntàries ha estat clau per contribuir a la tasca de cooperació internacional de “Camins. Fundació Social Escola Pia” al Senegal des de l’any 2008. En Manel Bagunyà, la Rosa Sánchez, en Pau Corcelles, l’Antònia Enrich, l’Andreu Escobar, en Pere Gomà i en Bernat Sellarés, membres voluntaris de la subseu, han realitzat durant 15 anys una gran feina de sensibilització a la ciutat, fent presència a la ciutat dels projectes d’acompanyament a infants i joves en risc d’exclusió que porta a terme Camins. Així mateix la seva implicació ha sigut essencial per aconseguir finançament per la construcció de dos centres d’educació secundària al Senegal. Concretament, el col·legi de secundària i batxillerat de Thiaroye i el col·legi de secundària de Sokone.

La Fundació Joan Profitós va fer públics els premis Sant Josep de Calassanç 2023 el dissabte 6 de maig en el marc de la Jornada de l’Escola Pia de Catalunya. El premi era de 700 euros, 350€ dels quals aniran al Senegal i 350€ més per La Peça d’Igualada. Enguany han sigut premiats per la seva participació en projectes més enllà de la tasca professional els Pastorets de l’Escola Pia de Balaguer per apropar l’alumnat al fet teatral, les Responsables d’Equip d’Educat per visibilitzar les tasques de cures invisibles i el grup que conforma la Subseu de Camins a Igualada com a reconeixement al voluntariat.

“Camins. Fundació Social Escola Pia” acompanya infants i joves en situació vulnerable perquè accedeixin a un futur millor a través de l’educació. Cada any atén unes 2.500 persones i és present a 12 ciutats de Catalunya. Els projectes de la Fundació tenen tres àrees d’acció: infància i famílies, joves i cooperació internacional (amb projectes a Mèxic i Àfrica de l’Oest).