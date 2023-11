Poble Actiu acusa Castells d’aprofitar-se de diners públics per promocionar-se

Publicitat

Poble Actiu CUP ha fet públic un comunicat per fer públics els detalls d’alguns contractes de l’Ajuntament d’Igualada del mes de març d’aquest mateix any. Des de la formació municipalista consideren que, tot i no ser il·legal, els igualadins han de saber que l’alcalde Marc Castells es va aprofitar de la seva posició al govern per potenciar la seva pròpia candidatura a l’alcaldia. La formació ha fet públics alguns detalls de contractes que fins aquesta tardor no s’han pogut consultar.

Han recordat que el govern de Marc Castells es va dedicar a omplir tots els caps de setmana de març amb actes inaugurals i, segons Poble Actiu, amb aquesta excusa s’organitzava una xocolatada amb festa infantil cada cap de setmana. Unes xocolatades que, segons les factures que consten a l’Ajuntament, van costar quasi 1.700 euros. Segons Pau Ortínez “es van dedicar a disfressar d’inauguracions diversos mítings polítics de precampanya. Mítings d’un partit polític a partir d’obres pagades entre tots, inauguracions pagades entre tots, i l’ús dels canals de l’ajuntament per a publicitar-ho, cosa que també és de tots. Ara que hem pogut consultar aquesta informació ho podem explicar”.

El projecte del Parc de l’Estació Vella i de l’Auditori

Poble Actiu ha fet públic que l’Ajuntament d’Igualada va pagar 15.730 EUR durant el mes de març d’aquest any al despatx barceloní d’arquitectura Batlle i Roig pel concepte d’estudi de millora del Parc de l’Estació Vella. El projecte de millora, amb render inclòs, es va presentar per l’Ajuntament el 15 de març, tot i que la remodelació del parc de l’Estació Vella va formar part del programa electoral de Junts per Igualada. Dues setmanes després s’iniciava el període electoral durant el qual les autoritats locals tenen prohibit fer inauguracions i campanyes institucionals. L’endemà, el dia 16 de març, Junts per Igualada presentava a les seves xarxes la proposta electoral d’Auditori i Escola de Música- Conservatori amb una representació tridimensional dels equipaments ubicats al Parc Central. Una proposta que l’alcalde havia anunciat al desembre del 2022 des del propi ajuntament, però que després constava al programa electoral de Junts per Igualada. Durant el mateix mes de març, l’ajuntament va pagar 18.000 euros a l’arquitecte igualadí Pere Puig per l’estudi previ d’aquests equipaments. Vistes aquestes coincidències, la regidora Rosa Perelló ha exposat que “a Poble Actiu ens preguntem si els renders que Junts per Igualada van mostrar a les xarxes estaven inclosos en aquests pressupostos i, per tant, es van pagar amb diners de tots els igualadins, o si el van assumir ells mateixos com a despeses de la campanya electoral”.

El partit d’esquerra transformadora ha volgut afegir que a banda de l’ús del pressupost municipal per a potenciar projectes de la seva pròpia candidatura, Castells, com a alcalde d’Igualada, va aprofitar la tribuna institucional de l’ajuntament per explicar propostes electorals de la seva formació i publicar-les a les xarxes de l’ajuntament, destrossant així els principis d’objectivitat i transparència del procés electoral, ja que la resta de formacions que es presentaven no tenien accés a aquests canals de comunicació. La regidora Rosa Perelló ha volgut afegir que “Això també és aprofitar-se dels recursos públics per al propi benefici polític”.

El time-lapse fotogràfic del Campus Salut i del camp de futbol de Fàtima

A més a més, la mateixa formació municipalista ha volgut explicar que el dia 23 de març, el canal institucional de Youtube de l’ajuntament va publicar dos videos de seqüències fotogràfiques, un del campus de la salut i l’altre del camp de futbol de Fàtima. El mateix dia al vespre, imatges del campus de la salut i el mateix vídeo del camp de futbol es van poder veure durant la presentació del candidat Marc Castells al Teatre Municipal de l’Ateneu en el vídeo de campanya que va presentar Junts per Igualada. L’ajuntament té diverses factures en concepte de seqüències fotogràfiques (time-lapse) a l’empresa Visual Online, propietat de l’antic president de la Unió Empresarial de l’Anoia. Per exemple, durant els anys 2021 i 2022 es van pagar dues factures de 6.655 i 3.630 EUR a aquesta empresa per gravar la construcció del Campus Salut a Igualada. La regidora Elisabet Farrés es pregunta “si el govern encarrega a una empresa que faci un material en vídeo, per què amaga aquest material i no el publica als canals institucionals de l’ajuntament fins que l’actual alcalde el va poder utilitzar en el seu vídeo de campanya? Tenim la sensació que l’actual govern no sap separar els assumptes del partit polític dels de l’ajuntament”.

