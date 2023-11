Publicitat

El Black Friday és una tradició que es remunta a mitjans del s. XX als Estats Units d’Amèrica, tot i que no es consolida com a tradició purament capitalista fins a principis del s. XXI, l’any 2003 quan els magatzems Walmart comencen a oferir descomptes als seus clients.

A l’Estat Espanyol, el boom del Black Friday va arribar al 2012 amb MediaMarkt i des de 2015 que ja s’ha consolidat com una data assenyalada a on la gent aprofita les rebaixes per comprar els regals de Nadal.

I tu?

Esperes al Black Friday per fer compres grans? Sí

No VotaResultat

Compartir