La Setmana de l’Ocupació d’Igualada, el Prepara’t, va tenir 150 inscrits

Èxit a la 12 Setmana de l’Ocupació d’Igualada, el Prepara’t, un programa que té per objectiu oferir tot un seguit d’activitats per tal de brindar eines, guies i consells per a la recerca de feina. Aquesta activitat està organitzada conjuntament per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia i està adreçada tant a persones que estan en situació d’atur o que busquen un canvi o gir professional. Com a novetat, aquesta dotzena edició va tractar també sobre l’emprenedoria. Per posar-hi fil a l’agulla es van organitzar diverses conferències i tallers.

El Prepara’t va arrencar el dimarts dia 14 de novembre amb una taula rodona, moderada per la tècnica del Departament d’Inserció i Orientació Laboral de la UEA, Laura Farré; i que va comptar amb la participació de representants d’empreses anoienques de diferents sectors econòmics: Transports Bernadet, ABC Leather, Cartrobox i Nova Mevir, els qual exposaren les necessitats i oportunitats laborals que ofereixen a les seves empreses i sectors respectius. La jornada de dilluns va comptar amb dues conferències més: per una part, a càrrec de Celia Hil -psicòloga i experta en inserció laboral i recursos humans- qui va donar les claus sobre com trobar feina amb més de 45 anys, especialment després de l’atur, en molts casos, de llarga durada. I per l’altra part, per conèixer com acreditar l’experiència professional, un procediment que permet reconèixer les habilitats i coneixements que s’han anat adquirint a partir de l’experiència laboral. La sessió va anar a càrrec d’Helena Cirera Pla, tècnica de l’àrea d’informació, orientació i assessorament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

El dimecres, el Prepara’t va enfocar la jornada a l’emprenedoria. En aquest sentit, amb “Tot el que cal saber sobre el règim especial d’autònoms. Tràmits per iniciar un negoci”, Imma Fernández -gestor administratiu- va explicar els conceptes bàsics sobre com donar-se d’alta d’autònoms i les gestions necessàries per començar el negoci amb seguretat i confiança.

Tot seguit, Vicky Cazorla -experta en màrqueting digital i xarxes socials- va donar les claus sobre com impulsar la marca personal i com destacar el projecte professional a les xarxes socials, especialment, a Instagram. La jornada del Prepara’t dedicada a l’emprenedoria va finalitzar amb la conferència de Sebastià Jódar -tècnic de Coopsetània- qui va donar a conèixer el model empresarial cooperatiu i els valors que el converteixen en un referent.

La jornada del dijous, en canvi, va posar l’atenció a preparar a les persones assistents al “Connecta”, que tenia lloc l’endemà. Amb “El teu minut de glòria”, Joan Canals -empresari, formador i col·laborador d’El Despertador-, va revelar com conèixer els nostres recursos corporals, emocionals i verbals per comunicar amb èxit.

Tot seguit, es va realitzar una de les altres novetats d’aquesta edició: un escape room per entendre com és un procés de selecció de personal per dins. Una activitat que va permetre experimentar en primera persona, dinàmiques de selecció grup per entrenar el treball en equip i fomentar la cohesió de grup; i que a l’hora, va ser dinàmica i divertida per afrontar la jornada de l’endemà: el “Connecta”.

El Connecta, l’estrella de cada Prepara’t

L’espai de trobada entre empreses que cerquen personal i talent i persones que volen incorporar-se al mercat de treball o que cerquen altres oportunitats laborals, el “Connecta”, va tornar a ser el protagonista d’aquesta Setmana de l’Ocupació. I consolidant-se en una activitat esperada i molt participada per al públic assistent i per les empreses.

En aquesta edició, el “Connecta” va comptar amb la participació de representants de diversos sectors econòmics i diferents empreses amb vacants de perfils professionals en diverses disciplines. L’edició d’enguany va tornar als seus inicis, amb un nou format sense visites concertades; pensat a oferir un espai més obert i diàfan, on les persones podien presentar-se directament a l’empresa i poder tenir l’oportunitat de tenir una entrevista de feina i donar a conèixer les seves competències, habilitats i experiències professionals.

Les empreses que van participar al Connecta varen ser les següents: Calaf Grup, Leca Graphics, Tecnodemo Ibérica, Blautec, Gabarró, LaMarca Crea i la Unió Empresarial de l’Anoia qui va presentar les ofertes de feina que hi ha presents a la Borsa de Treball de l’entitat de totes les empreses associades, ja que actua com a aparador de les vacants que té el teixit empresarial.

Els perfils que cercaven les empreses són diversos, des de perfils més tècnics a perfils més administratius.

La 12a Setmana de l’Ocupació va comptar amb 150 inscrits/es; amb una mitjana d’assistència de 25 persones en cada conferència i taller; i amb una elevada participació al “Connecta”, amb 125 persones que van poder entrevistar-se amb empreses de la comarca de l’Anoia.

