PIMEC Catalunya Central i Vilanova del Camí signen el conveni anual de col·laboració

PIMEC Catalunya Central i l’Ajuntament de Vilanova del Camí han signat un acord de col·laboració amb la voluntat de continuar treballant per l’impuls i la promoció del teixit productiu local. L’acte de signatura ha comptat amb la presència del president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, i l’alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, el regidor de promoció econòmica, Jordi Barón, i la secretària territorial de PIMEC, Montse Ficapal. La trobada també ha servit per tractar els temes que més preocupen a les empreses de la comarca, com l’increment de la despesa energètica o la digitalització de les empreses.

En el marc d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova del Camí, per tal de fomentar l’activitat econòmica i l’emprenedoria, cedeix un espai a la patronal en què es duran a terme reunions empresarials, cursos formatius i jornades d’interès empresarial per a persones emprenedores que volen fer networking, compartir i conèixer experiències.

El president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, ha celebrat la continuïtat de la col·laboració entre entitats. “Gràcies a la relació que va començar l’any 2016, el Centre d’Innovació s’ha convertit en un espai que ens permet acostar l’entitat a les empreses de la comarca i poder treballar de valent acompanyant-les per millorar la seva competitivitat”, ha afirmat.

Cal destacar que la patronal està desenvolupant el programa ‘NEXT diversitat i empresa’ amb les pimes del territori per promoure la sensibilització i incorporar la diversitat als llocs de treball. Una tasca que també es durà a terme, en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí amb les empreses interessades.

Per la seva part, l’alcaldessa Noemí Trucharte ha destacat l’esforç que des de l’ajuntament vilanoví s’està fent per a la promoció de les empreses i, en especial de les petites i mitjanes. Per això valora positivament “el treball en xarxa i la col·laboració que s’ha establert amb PIMEC, que s’ha de traduir, entre altres, en cercar millors condicions de treball i promoció de les empreses del territori”. L’alcaldessa, també afirma que “des de l’Ajuntament no s’ha deixat de treballar per oferir el sòl industrial de Vilanova per atraure noves empreses que puguin dinamitzar el territori i ajudar a crear ocupació”.

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, també ha valorat de manera positiva la signatura del conveni amb PIMEC que assegura “referma la voluntat de seguir apostant pel posicionament del Centre d’Innovació Anoia (CIA) en l’àmbit empresarial i fomentar entre les nostres empreses l’aterratge dels ODS2030 com els plans d’igualtat i diversitat”.