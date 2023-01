FineArt Igualada presenta la imatge de l’11a edició

FineArt Igualada, que tindrà lloc del 24 de febrer al 19 de març, ja té imatge per celebrar la seva onzena edició. Com cada any, el festival –organitzat pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada- renova la seva imatge, dotant a cada edició d’una història especial i irrepetible. La nova línia estètica, que ha estat presentada aquest dimecres, es basa en un disseny minimalista on la protagonista és la mà que captura l’instant de vida que es converteix en fotografia.

Enguany, FineArt Igualada celebra 11 anys de recorregut i ho fa amb una imatge que ens recorda el més essencial d’una fotografia, la persona que hi ha al darrera de la càmera, la mà que prem el botó per captar un instant únic. Una imatge que permet a qui l’observa imaginar diferents realitats, diferents moments davant d’una càmera; com sempre, una imatge que ens apropa a la fotografia i a la relació que cadascú té amb aquest art.

En la presentació hi han intervingut el regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament, Pere Camps, el director del festival, Ramon Muntané, i l’autor de la imatge d’aquesta edició de FineArt Igualada, el reconegut igualadí Pep Valls, especialista en disseny, comunicació gràfica i màrqueting estratègic.

En paraules de Pere Camps, “estem molt contents de poder presentar la imatge de l’onzena edició de FineArt Igualada, que gràcies a l’esforç dels seus organitzadors és ja un referent dins els circuits fotogràfics”. Per la seva banda, Ramon Muntané fa menció a la singularitat i sensibilitat úniques de cada fotògrafa i fotògraf, que presenten en aquesta onzena edició els seus treballs. A més, explica com l’organització ha hagut d’evolucionar al ritme de la mirada dels fotògrafs i de les inquietuds dels espectadors.

En aquesta edició es mantenen els vint-i-quatre dies d’exposició, que permeten contemplar les més de quaranta exposicions que hi haurà en la vintena d’espais singulars de la ciutat. Espais que, com cada any, es trien amb cura per tal d’enllaçar les sales d’exposicions professionals, amb l’encant dels espais del centre de la capital de l’Anoia.

Autors com Joan Fontcuberta, Gabriel Casas, Ofelia de Pablo, Javier Zurita, Jana Ašenbrennerová, Pep Gol, Diego Petrilli o Yamamoto Masao, són alguns dels artistes de referència d’aquesta edició.