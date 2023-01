L’Ajuntament d’Igualada col·laborarà amb el finançament del transport adaptat

L’Ajuntament d’Igualada, amb el suport econòmic del Departament de Drets Socials de la Generalitat, col·laborarà a partir d’aquest any en el finançament del servei de transport adaptat (TAA) per a aquelles persones que compleixin els requisits i ho sol·licitin. Aquest primer any de posada en marxa, l’Ajuntament inicia el conveni de col·laboració amb les dues entitats interessades i que ja disposen de transport propi: el Consorci Sociosanitari d’Igualada i la Fundació Privada Àuria. Als usuaris que compleixin els requisits l’Ajuntament aportarà una tercera part del cost del servei d’anada i tornada del domicili al centre.

Per poder demanar accés a aquest cofinançament cal que la persona estigui empadronada a Igualada, sigui més gran de 18 anys i compleixi una o més de les següents condicions: tenir el certificat de persona amb discapacitat que emet la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat en què consti que supera el barem de mobilitat reduïda o barem d’acompanyant; acreditar diagnòstic de demència amb un informe de Salut; o tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat diürn de la xarxa pública: de centre de dia per a gent gran, de centre de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat, de centres de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat, de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat, de club social, de servei prelaboral o de centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn com associacions o entitats que prestin serveis de suport als serveis socials especialitzats.

S’ha de sol·licitar l’accés amb un imprès que les dues entitats estan fent arribar a les famílies afectades.