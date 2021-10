Piera posa en marxa una campanya per evitar l’abocament de residus al costat dels contenidors

La regidoria de Medi Ambient de Piera ha iniciat una campanya informativa per evitar que es dipositin les deixalles i voluminosos al costat dels contenidors. Darrerament s’ha observat un gran quantitat de deixalles i trastam al voltant dels contenidors, ja siguin de rebuig o de reciclatge, i això comporta un cost molt elevat en el preu de la recollida, genera una imatge de brutícia als carrers i suposa un doble esforç per als conductors i operaris que s’encarreguen del buidatge dels contenidors.

Des de l’Ajuntament es considera que de vegades aquestes accions es fan per desconeixement. És per això que es recorda l’existència de la deixalleria municipal, un servei totalment gratuït on es poden portar aquest tipus de residus. A més, fer-ne un ús continuat pot suposar bonificacions en el pagament de la taxa d’escombraries. Altres vegades, els residus es deixen al costat dels contenidors per una mala praxis de persones incíviques.

Des del consistori s’informa que aquestes accions poden comportar una sanció de 300 euros, tal com estableix l’ordenança municipal.