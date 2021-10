Jordi Cuadras fa arribar diverses demandes a la ministra de Transports

Trobada entre Jordi Cuadras i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, Raquel Sánchez. El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va coincidir amb la ministra de Transports Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, Raquel Sánchez, en el marc de l’escola de tardor del PSC. Cuadras va aprofitar l’avinentesa per fer arribar a la ministra algunes de les seves demandes per Igualada.

Cuadras explica que en l’àmbit de les infraestructures Igualada té reptes pendents com el nou traçat de l’autovia A-2 que ha de permetre adaptar-la als estàndards europeus des de Jorba fins a Abrera tot millorant la seva seguretat i resolent la connexió amb la C-37 i la C-15. Un altre dels projectes pendents que cal fer realitat segons Igualada Som-hi és la construcció del carril Bus-VAO a la carretera B-23 fins a la Diagonal perquè els autobusos evitin les llargues retencions de primera hora per entrar a Barcelona i garantir un temps de viatge de 40 minuts amb transport públic durant totes les hores del dia. L’altre gran repte és la lluita pel tren gran. Igualada Som-hi proposa que unir els pols econòmics del Port de Barcelona i el Port sec de Saragossa amb un tren que passi per Igualada i sigui de mercaderies i passatgers tot seguint el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari.

Jordi Cuadras afirma que “si hi ha algú ara ben posicionat per fer sentir els interessos d’Igualada som nosaltres. Tenim accés directe al Govern d’Espanya, a la Diputació, a l’Ajuntament de Barcelona i tenim un diputat al Parlament de Catalunya, com és Jordi Riba, que ja ha presentat diferents preguntes i proposicions sobre temes que afecten Igualada. Tot i que a l’Ajuntament estem a l’oposició, no desaprofitem cap moment en el qual puguem fer sentir la veu de la nostra ciutat a alts representants públics com aquest cas ha sigut la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana”.