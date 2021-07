Piera farà una marató de vacunació el 15 de juliol

El proper 15 de juliol, el pavelló poliesportiu El Prat de Piera acollirà una marató de vacunació que atendrà a veïns i veïnes del municipi i també dels Hostalets de Pierola. La iniciativa s’està duent a terme també en altres municipis de la Catalunya Central amb l’objectiu de recuperar totes aquelles persones que per problemes de desplaçament, de salut o perquè en el moment que els tocava no es van poder vacunar, ara puguin fer-ho. A Piera hi ha encara unes 2.000 persones sense vacunar.

Per participar en la marató no caldrà reserva prèvia, però sí tenir en compte que es prioritzarà les persones de més de 40 anys, a les quals es vacunarà amb Jansen o Pfizer. L’horari d’atenció serà de 9 a 20 hores. A les 18 hores es farà una aturada i es començarà a vacunar persones de qualsevol edat fins que hi hagi disponibilitat de vacunes.