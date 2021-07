El SOC aporta 1 milió d’euros per generar ocupació als municipis afectats pel confinament perimetral

Igualada ha acollit aquest dimecres la presentació del Pla de Mesures Urgents d’Ocupació pel tancament perimetral de la Conca d’Òdena que finança el Servei d’Ocupació de Catalunya i que va destinat al conjunt de municipis que van patir confinament perimetral durant l’inici de la pandèmia de la COVID-19: Igualada, Vilanova del Camí, Montbui i Òdena.

El pla compta amb una inversió global de 904.398,63€ i inclou dos glans blocs d’actuacions, un centrat en l’eix de l’ocupació i l’altre a la millora del teixit productiu dels municipis afectats.

La presentació ha comptat amb la presència d’Enric Vinaixa, Secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, Ariadna Rectoret i Susana Díaz, Subdirectora General de Polítiques Actives d’Ocupació acompanyats dels quatre alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pel tancament perimetral.

La gestió d’aquesta ajuda es fa mitjançant una agrupació dels quatre municipis amb la ciutat d’igualada com a entitat promotora i representant davant del SOC.

Marc Castells, alcalde d’Igualada ha estat l’encarregat de presentar les especificitats de les diferents actuacions que es contemplen dins d’aquest pla. Castells ha posat en valor “el treball conjunt dels quatre municipis per gestionar aquesta ajuda que s’adaptarà a la realitat de cadascun dels territoris”. Castells també ha mostrat la satisfacció dels quatre alcaldes i alcaldesses per aquesta inversió del SOC que ha d’aconseguir que el nivell d’atur dels municipis torni al nivell d’abans de l’arribada de la pandèmia.

El projecte integrat que s’ha presentat avui es distribueix en dos grans eixos. Per una banda l’Eix de l’Ocupació que té l’objectiu de potenciar la intervenció i la coordinació dels serveis públics d’ocupació de cada territori i donar respostes adequades als problemes ocupacionals de les persones en situació de desocupació. En aquest bloc es contemplen 37 plans d’ocupació d’entre 6 i 9 mesos (17 per Igualada, 9 per Vilanova del Camí, 8 per Santa Margarida de Montbui i 2 per Òdena). A banda es farà una acció d’acollida i acompanyament a la inserció laboral per 50 persones d’aquests municipis que estiguin en situació d’atur, de millora de feina o en risc d’exclusió social.

El segon bloc integra les actuacions centrades en la Millora del Teixit Productiu destinades a empreses, tant pel foment a la contractació, accions d’assessorament i també per poder ajudar a les empreses del polígon de les Comes a participar dels canals digitals existents.

En aquest bloc es contempla una actuació que subvencionarà 14 contactes laborals d’una durada de sis mesos, assistència tècnica per a realitzar el projecte “transforma’t” adreçat a 8 empreses que facin un procés de reflexió interna potenciant la seva visió estratègica i Assistència Tècnica per impulsar la digitalització del polígon de Les Comes d’Igualada que agrupa el 86,6% de les empreses instal•lades a la Conca d’Òdena i que desenvoluparà de dues eines digitals molt necessàries pel Polígon: Una App i un Web amb l’objectiu de facilitar la comunicació i la dinamització empresarial al polígon i implicar-hi els empresaris.

El Secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha explicat que “es tracta d’una actuació extraordinària per un territori que va viure una situació extraordinària de tancament perimetral que va afectar l’economia de forma directa”. Vinaixa ha remarcat també “la coordinació entre els municipis i entre les diferents actuacions dels dos eixos, amb la finalitat de vetllar pel seu bon funcionament”.

Finalment Ariadna Rectoret, Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha recordat “el suport del Servei i del Departament de Treball des del moment del tancament perimetral i que aquestes ajudes excepcionals són compatibles amb la resta d’ajuts que el SOC ofereix habitualment al territori.”

El pla tindrà una durada de 14 mesos, s’ha iniciat a finals de maig i finalitzarà a finals de juliol de 2022.