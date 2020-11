“Per Nadal, fem pinya”, és la campanya de les festes del comerç igualadí

Conscients de les dificultats amb què molts col·lectius de la ciutat afronten la propera campanya de Nadal, l’Ajuntament d’Igualada ha dissenyat una campanya atípica, que s’allunya dels tradicionals eslògans nadalencs i fa una crida a la ciutadania a fer pinya durant les festes i tancar files amb aquells que més ho necessiten.

“A Igualada, per Nadal, fem pinya” és l’eslògan escollit per aquestes festes, un missatge que recull la importància de fer-se costat els uns als altres per donar suport a sectors com el de la cultura, la restauració o el comerç, que viuen una situació molt complicada pels efectes econòmics de la crisi, i també a col·lectius com el de la gent gran o els sanitaris, que han viscut la part més dura de la pandèmia.

La campanya parteix, doncs, de l’acceptació que aquest no és un Nadal com els altres, però manté la crida a mantenir l’esperit nadalenc gràcies a la solidaritat ciutadana i a la complicitat entre institucions, associacions empresarials, entitats i ciutadania. Es tracta d’una crida a la cohesió social -una societat més unida és una societat més forta-, i també una interpel·lació als ciutadans com a consumidors perquè apostin pel comerç local i no pels gegants tecnològics a l’hora de fer les seves compres nadalenques.

Pel que fa a la imatge gràfica, la campanya compta amb dos cartells; un específicament centrat en el comerç, amb una bossa igualadina plena de pinyes nadalenques com a protagonista, i un altre amb diferents pinyes que representen col·lectius de la ciutat, i que cada comerç es podrà fer seu afegint-hi noms de nous col·lectius. Per reforçar la campanya, l’Ajuntament d’Igualada ha organitzat, també, un concurs d’aparadors entre els comerços amb les pinyes com a element principal. La pinya és un motiu nadalenc molt present en la decoració de centres de taules, arbres de Nadal, pessebres, etc. i, alhora, aporta el sentit metafòric de l’expressió “fer pinya”, que indica col·laboració o, en l’argot casteller, la formació de la base d’un castell.

En la presentació de la campanya que s’ha fet aquest dimecres a l’Ajuntament d’Igualada hi han participat l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la regidora de Promoció de la ciutat, Patrícia Illa, i el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, acompanyats pels representants de les associacions de comerciants Igualada Comerç, Nou Centre d’Igualada i Mercat Municipal la Masuca.

A la compareixença s’ha anunciat també que la tradicional encesa de la il·luminació nadalenca tindrà lloc el divendres 27 de novembre davant de l’emblemàtica Merceria Vidal, “Cal Perico”, que enguany compleix 180 anys d’existència i s’ha convertit en el negoci familiar més antic de Catalunya. L’encesa tindrà una vessant musical a càrrec de l’Escola Municipal de Música d’Igualada, amb la participació d’alumnat i professorat del centre.

A principis de desembre l’Ajuntament d’Igualada farà públic el programa d’actes de Nadal complet –en alguns aspectes encara pendent de l’evolució de la pandèmia-, així com les diverses accions de suport a la cultura i a l’esport que ha preparat el govern municipal per a les properes setmanes.