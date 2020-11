Els ingressats per Covid a l’Hospital ja son menys del 20% del total

Les dades que ens permeten analitzar l’impacte del coronavirus a l’Anoia son cada dia millors i una d’aquestes dades és el número d’ingressats per Covid-19 a l’Hospital d’Igualada, que per primera vegada en les darreres setmanes ha baixat del 20% del total. Així doncs, aquest dimarts a mitjanit hi havia 25 persones ingressades al centre igualadí per coronavirus, d’un total de 152 llits ocupats, fet que representa el 16,44%.

A més, el número d’urgències per coronavirus també ha estat baixant els darrers dies, i en els últims quatre dies només se n’han hagut d’ingressar dues. Pel què fa a la Unitat de Cures Intensives, actualment hi ha 10 llits disponibles, 6 dels quals estan ocupats per pacients amb coronavirus. Això sí, des de l’hospital avisen que tenen capacitat per incrementar el número de llits de la UCI si fos necessari.

Pel que fa al número de morts per coronavirus a l’Hospital d’Igualada, en la darrere setmana se n’han registrat cinc i la xifra ja arriba a les 146 defuncions al centre igualadí des de l’inici de la pandèmia a mitjans de març.