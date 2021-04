En una nova entrega de les receptes de cuina del Mercat de Casa i Sara Chef, aquesta setmana us portem un dels plats típics, pasta fresca amb salsa carbonara. Aquesta n’és la recepta.

Ingredients per la pasta fresca:

(2 persones)

-200gr de farina

– 2 ous

-sal i oli.

Ingredients per la salsa carbonara:

(2 persones)

-100gr de guanicale

– 1 ceba petita

-4 rovells d’ous

-100gr de parmesà

-Oli i sal.

Procediment per fer la pasta:

1. Aboquem la farina a sobre el marbre, formant un volcà.

2. Al forat del mig de la farina hi afegim els dos ous.

3. Amb l’ajuda d’una forquilla anem remenant els ous i incorporant la farina a poc a poc.

4. Una vegada tinguem tota la farina incorporada, ho amassem amb les mans durant 10 minuts, o fins que ja no se’ns enganxi a les mans.

5. Formem una bola i la deixem reposar uns 15 minuts.

6. Enfarinem el marbre i amb un corró estirem la massa. Ha de quedar primeta. Intentem formar un rectangle on l’alçada de la massa serà la llargada dels espaguetis.

7. Enrotllem la massa formant un xurro i ho tallem segons l’amplada que vulguem els espaguetis.

8. Desenrotllem els espaguetis.

9. Els bullim amb uns mica d’oli i sal durant 4 minuts (la cocció dependrà del gruix de la pasta)

10. Ja tenim la pasta feta!!

Procediment per la salsa carbonara:

1.Tallem la ceba a trossos petits i la sofregim amb un pessic de sal.

2. Tallem a tiretes fines el guanicale i el sofregim a una paella a part.

3. Ajuntem la ceba i el guanicale i ho deixem coure a foc lent durant 10 minuts.

4. En un bol hi afegim els rovells i els batem amb unes varetes manuals.

5. Una vegada els rovells estiguin cremosos, hi afegim el parmesà. Continuem batent.

6. Veureu que la salsa queda espessa, és el moment d’afegir una mica d’aigua de cocció de la pasta. Ho barregem.

7. Afegim el sofregit de ceba i guanicale i ho acabem de barrejar tot.

8. Ja tenim la salsa carbonara a punt per afegir-la a la pasta!!