Treballada victòria del Monbus CB Igualada contra el Granollers (71-65)

El primer equip masculí del CB Igualada afrontava el passat cap de setmana la segona jornada de Tercera FEB, en un partit a Les Comes contra el Granollers que també havia guanyat el seu primer partit. Els igualadins van anar a remolc durant gran part de l’enfrontament, però un últim quart espectacular dels de l’Anoia va acabar amb el 71-65 definitiu.

Gran inici de partit per part del CB Granollers que als 5 minuts ja dominava per 3-12 gràcies a un joc molt efectiu en atac i defensa. La diferència al marcador es mantindria fins el final del quart, que acabava 13-20.

El segon quart començava amb un CB Igualada que volia retallar diferències al marcador i es posava 18-20 en un minut, però els vallesans aconseguien renda de nou que els igualadins tornarien a retallar, amb un 28-29 a meitats de quart. L’equip de Granollers seguiria estirant diferències que els locals tornaven a retallar fins arribar a la mitja part 37-42.

Res canviaria a la segona part, amb els dos equips lluitant per no donar el braç a tòrcer, les diferències es seguirien movent entre els 2 i els 6 punts sempre a favor dels visitants. A falta de 2 minuts i mig i amb 47-53 al marcador, els anoiencs aconseguirien un parcial de 6-0 per portar el partit a l’empat amb tot l’últim quart per jugar, 53-53.

Amb l’últim quart per endavant i tot per decidir el CB Igualada es posava per primera vegada per davant al marcador al minut 33:34 de partit amb un parcial de 10-0, on el CB Granollers no anotaria cap punt en 7 minuts. Amb 65-55 al marcador a manca de poc més de 2 minuts, el partit entraria en un joc tàctic per portaria als jugadors entrenats per Víctor Belenguer a la seva segona victòria en dos partits amb un resultat final de 71-65.

Aquest proper dissabte dia 26 d’octubre l’equip torna a tenir un desplaçament llarg, en aquest cas a Saragossa, per jugar contra el CN Helios.