Més de 300 persones gaudeixen de la 4a edició del TEDxIgualada

Més de 300 persones van assistir aquest dissabte dia 19 d’octubre al Teatre Ateneu d’Igualada amb motiu de la 4a edició del TEDxIgualada, un esdeveniment organitzat en clau local, però amb projecció internacional. De fet, el TEDxIgualada és un espai on es creuen idees, pensaments, reflexions, des de diferents perspectives, temàtiques i experiències, sent un esdeveniment mundial, en clau local, que sacseja consciències i que segueix el llegat del que és la marca TED: un escenari i exposició d’idees que valen la pena difondre.

L’esdeveniment d’enguany tenia com a fil conductor els “Encreuaments” per tal de convidar als i les assistents en un trajecte que els va permetre descobrir tot un seguit d’idees que els van fer reflexionar al voltant de temes d’actualitat en diferents disciplines de coneixement com el medi ambient, la salut, la societat, l’educació, l’empresa, la ciència o la tecnologia.

Aquesta edició va estar presentada amb talent local: l’actriu igualadina Èlia Corral i l’actor, també igualadí, Marc Tarrida, varen ser els encarregats de conduir l’acte, davant un teatre ple i amb ganes d’aprendre.

Les temàtiques que es tractaren foren diverses: TEDxIgualada és ciència, tecnologia, art, cultura, societat, sostenibilitat…. I aquesta quarta edició consecutiva va fer més èmfasi que mai en aquest sentit, amb un ventall de ponències diverses, de talent local, jove, femení, científic… Per apropar tots aquestes idees a la ciutadania en general. A més, l’edició d’enguany va comptar amb la participació de 8 ponents i 7 ponències.

Laia Castells, una jove estudiant igualadina d’Enginyeria Industrial, va fer descobrir al públic assistent, com a través de l’il·lusionisme, la ciència connecta amb tot allò que donem per fet. En aquest sentit, amb la ponència “Com la ciència ens ajuda a entendre el món”, la jove estudiant va fer endinsar al públic en un viatge donant a conèixer el següent encreuament: No ens hem de creure al peu de la lletra tot el que veiem, ens diuen o ens arriba i va posar el focus en la importància de qüestionar-nos.

Per altra banda, un tàndem format per Noelia Márquez i Patricia Aymà -expertes en biotecnologia i joves emprenedores-, van exposar com el treball en equip pot ser l’encreuament clau per fer avançar les idees cap a l’acció. Durant la seva ponència, “Acompanyades cap a l’èxit”, les dues joves emprenedores van posar sobre la taula la importància d’aquesta complicitat, basada en les següents sigles: ROCE (Rols, Objectiu comú, Comunicació i Empatia) per a l’emprenedoria o idea a desenvolupar i dur-la cap a l’èxit.

Per la seva part, Yas Recht, pastora d’ovelles i escriptora, va remarcar els matisos per travessar la complexitat del món. Amb “Descobrint l’espai entre els extrems”, Recht va fer explorar les seves idees, fent plantejar la inquietud al públic. Una inquietud basada en com constament, hem d’estar definint si som blanc o negre, però que la vida, també té matisos i també pot ser de color gris. Un color que associem a buidor, però que en realitat, està ple d’oportunitats.

Andrea Spinelli -PhD en biologia marina- va fer submergir al públic, revelant-los tots els secrets del mar i com el fet protegir-lo i preservar-lo, rau en conèixer-lo i estimar-lo. Amb “Conocer para proteger”, el doctor en biologia marina, va llançar el següent missatge: que només estimem el que coneixem i només protegim el que estimem. Només així, si aprenem a estimar-nos al mar, serem la solució de preservar-lo, tot i que en som els responsables i els causants del seu mal estat.

La psiquiatra Elena Benítez Cerezo va posar la llum en una realitat poc estudiada: el TDAH en adults. Amb “Buscando a Wally: La vida de un adulto con TDAH”, la doctora va posar sobre la taula com el TDAH és un trastorn que sovint passa desapercebut, però impacta profundament en el dia a dia de moltes persones; i va posar en valor com el fet d’entendre i donar suport, podrem ajudar a aquelles persones que viuen amb aquesta condició.

Eva Domínguez, PhD en periodisme immersiu, amb “Històries immersives per desenvolupar el pensament crític”, vam aprendre com aquestes noves narratives poden ajudar a les noves generacions a qüestionar, reflexionar i entendre millor el món que ens envolta. I com les històries donen forma a les nostres percepcions, influeixen en les nostres decisions i defineixen la nostra realitat.

Per la seva part, Jan Ortuño, mestre orador i estudiant de Dret i Econòmiques, sota l’inquietant títol “Els beneficis de dormir poc*”, va plantejar la importància de contrastar la informació per crear-se una opinió certa de la realitat, com la lluita contra les fake news no és només una batalla per la informació, sinó per la nostra pròpia capacitat de decidir què és real i què no ho és. Només si som crítics, podrem ser capaços de construir un futur millor.

L’edició d’aquest TEDxIgualada 2024 va ser també l’encreuament de l’art i la cultura. Per una part, la música i la dansa es donaren cita a aquest espai que difon idees que valen la pena difondre, amb les actuacions de la cantant Karol Green i del grup de dansa de Q·Arts Dansa de Cristina Queraltó. La part més visual la posà Ginagiore, muralista grafitera, posant color, pintant una obra exclusiva en viu.

Degut a l’èxit i bona acollida rebuda d’aquesta edició, l’organització ja posa la mirada en una nova edició que se celebrarà el proper 2025.