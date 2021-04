Renovables: el nostre territori ha de ser escoltat

Els alcaldes i alcaldesses de l’Anoia, en el Consell d’Alcaldes celebrat aquest mes d’abril, hem coincidit en el parer que cal adoptar mesures urgents per abordar una qüestió que ens preocupa: la possibilitat que la Generalitat de Catalunya o l’Estat aprovin instal·lacions per a la producció d’energies renovables –parcs de plaques fotovoltaiques i parcs eòlics– sense comptar amb el parer i el vist i plau dels municipis i dels seus habitants.

Seguint el decret de renovables aprovat pel Parlament de Catalunya, l’objectiu 2030 de reducció de les emissions de Gasos Efecte Hivernacle i els objectius europeus i de les Nacions Unides referents a les energies renovables, Catalunya té avui al davant el repte ineludible i majúscul d’apostar amb decisió per les renovables. Encara més si tenim en compte que el nostre és un dels territoris de l’Estat amb més dèficit en aquest camp: menys d’un terç de la nostra energia procedeix de fonts considerades sostenibles.

Des de l’Anoia compartim evidentment aquests compromisos de lluita contra el canvi climàtic i de transició cap a les energies renovables. No ens oposem en cap cas a la instal·lació de camps de plaques fotovoltaiques ni de parcs eòlics a la comarca, però cal consensuar les possibles ubicacions i implantacions, perquè podríem malmetre d’una manera irrecuperable el paisatge, l’economia i el nostre estil de vida, així com també el patrimoni natural, agrícola i cultural.

Hi ha alternatives al desplegament de parcs fotovoltaics en sòl agrícola, com ara la instal·lació en sòl industrial, en cobertes de naus industrials, en altres parcel·les amb menys impacte mediambiental, als laterals i la mitjana de les autopistes o, fins i tot, en equipaments o serveis públics existents. I hi ha també alternatives als parcs eòlics, com ara la implantació dins del mar, com han fet a comunitats del nord d’Europa. Les alternatives existeixen.

Estem a favor de les energies renovables i del canvi de model energètic per tenir un futur mes ecològic, verd i sostenible, però no com s’està plantejant.

Per aquest motiu, els alcaldes i alcaldesses de l’Anoia coincidim a demanar la derogació del decret 16/2019 i la redacció d’un Pla Director de les Energies Renovables de Catalunya que estableixi, amb la participació dels agents de cada territori i, molt especialment amb la participació dels ajuntaments i la ciutadania, les ubicacions més adients per fer aquestes instal·lacions.

Compartim al 100% els objectius i els continguts, però no compartim les formes.