Orpí denuncia abocaments massius de deixalles als boscos del municipi

L’Ajuntament d’Orpí denuncia que en els darrers temps s’està produint un increment de deixalles en els boscos del municipi. “A part de l’abocament de runes incontrolades, s’han detectat abocaments massius de deixalles de tot tipus que semblen provenir d’un altre municipi”, es queixen. L’abocament més greu, localitzat per uns caminants que ho han transmès al ajuntament, consta de tot tipus d’objectes provinents de la neteja d’una casa.

Des de l’ajuntament expliquen que procediran a buscar proves de les persones que hagin fet aquests abocaments massius incontrolats i prendran les mesures que siguin necessàries. Així mateix, des del consistori es demana que s’estigui a l’aguait i si s’observa alguna actitud sospitosa es comuniqui a l’Ajuntament o al telèfon 112.

L’ajuntament recorda als ciutadans que hi ha un servei de recollida de voluminosos a domicili per part d’Anoia Verda, al telèfon 689714713 i que al nucli de Can Bou, el tercer dimecres de mes s’instal·la una deixalleria mòbil on es poden dipositar, des de roba i calçat, oli vegetal i mineral, càpsules de cafè, dissolvents, piles, pintures i vernissos, petits electrodomèstics, fluorescents i bombetes, tòners d’impressora i aparells d’informàtica.