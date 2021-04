Castellolí invertirà 70.000 euros en el manteniment de camins forestals

L’Ajuntament de Castellolí aprova el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 2021-2026, un document que planifica el manteniment de camins forestals al municipi en els propers sis anys, que preveu una inversió de gairebé 70.000. Les actuacions es faran anualment per un import d’11.600 euros finançats per la Diputació de Barcelona.

Aquest any es durà a terme el manteniment dels camins de Cal Carles; de la serra dels Ninots; de Cal Tardà a l’Hort dels Nacres per Roc Estret; i de la Font de Can Tardà a l’hort dels Nacres. A més, es faran tres actuacions puntuals, dues per facilitar el bon drenatge de les aigües, evitant trams d’enfangament, i una de consolidació i eixamplament d’un pas del torrent del Roc Estret. “Tot i la gran inversió de la Diputació de Barcelona, no es pot abastar la totalitat de camins del terme municipal, ja que a Castellolí hi ha més de 80 quilòmetres en camins, i tot i disposar de plans per mantenir-los, l’import que el consistori hi pot destinar segueix sent insuficient”, explica Teresa Guixà regidora de Medi Ambient, Turisme, Obres i Serveis Municipals. Les actuacions del Pla es programen i s’executen periòdicament, depenent de les urgències per pluges o esllavissades puntuals. Per això, cada any l’Ajuntament aprova novament les actuacions concretes, d’acord amb les necessitats del moment.

Les actuacions de manteniment i millora dels camins forestals es porten a terme des de l’Ajuntament de Castellolí, de manera coordinada amb el tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, el president de l’ADF de Castellolí, i la regidora de Medi Ambient, Turisme, Obres i Serveis Municipals de l’Ajuntament.