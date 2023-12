Òmnium Cultural Anoia va retre homenatge als socis més antics

Publicitat

La seu d’Òmnium Anoia va quedar petita per acollir totes les persones que van voler assistir, aquest passat dissabte, a l’acte d’homenatge dels socis amb més antiguitat de l’entitat.

Es tracta de vint persones d’Igualada i comarca que fa cinquanta anys o més que són membres d’Òmnium Cultural, i a qui l’actual junta territorial va voler dedicar un acte de reconeixement precisament el dia que feia 53 anys justos que es va fundar la delegació anoienca d’Òmnium. L’acte, amb una gran càrrega emotiva, va aplegar els socis i les seves famílies, representades en diverses generacions. L’actual president Pere Joan Vinós els va agrair que haguessin estat “perseverants en la defensa del país, amb tot el que això comporta” i “portadors de la torxa de la defensa de la cultura, la llengua i la llibertat, que ha passat de mà en mà fins avui”. Els homenatjats van rebre un petit obsequi i una insígnia amb el logotip de l’entitat en senyal d’agraïment per haver fet costat a aquesta associació nascuda l’any 1961 en plena dictadura franquista.

Les persones homenatjades, totes amb una antiguitat ininterrompuda com a socis d’Òmnium Cultural de cinquanta anys o més, van ser: Josepa Masats Tarrats, Jaume Serarols Pallarols, Joan Homs Biosca, Josep Serra Llansana, Francesc Farrés Farrés, M. Dolors Miquel Casanovas, Isabel Castells Esteve, Josep M. Planas Vilella, Manuel Pons Queraltó, Carme Minguet Carrera, Jaume Ferrer Piñol, Joan Castells Esteve, Joan Solà Mussons, Montserrat Combalia Vila, Joan Valls Piqué, Pere Carles Freixas, Adela Galtés Codina, Pere Cortadellas Lladó, Miquel Moncunill Claramunt i Josep Massana Torres.

L’acte es va fer en el marc de la Fira de Nadal, instal·lada al nucli antic de la ciutat, que enguany va comptar per primera vegada amb un estand propi d’Òmnium on es podien adquirir diferents productes de marxandatge per regalar aquestes festes, així com el domàs reivindicatiu de la tradició dels Reis d’Orient. A més s’hi van poder fer diverses activitats com ara la creació de felicitacions de Nadal i el punt de recollida de veus perquè la tecnologia parli català en el marc del programa “Parla’m”.

Compartir