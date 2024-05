El Museu de la Pell d’Igualada celebra el Dia Internacional dels Museus

Cal Cuta i el Museu de la Pell coorganitzen la Nit de Museus dissabte sota el nom “Som Pell”

El Consell Internacional de Museus (ICOM) organitza el Dia Internacional dels Museus des del 1977 a tot el món i aquest any sota el lema: ‘Museus per l’educació i la investigació‘, subratlla el paper fonamental de les institucions culturals a l’hora de proporcionar una experiència educativa holística. Aquest dia aposta per un món més conscient, sostenible i integrador.

El Museu de la Pell d’Igualada s’adhereix a la celebració organitzant diferents activitats la tercera setmana de maig.

De dimarts 14 a diumenge 19 de maig hi ha portes obertes al Museu de la Pell en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 10 a 14; dijous i divendres de 16 a 18.30 h i els caps de setmana d’11 a 14 h).

També hi ha portes obertes a l’Antiga Adoberia de Cal Granotes, en el mateix horari, una ocasió per visitar aquesta adoberia abans del seu tancament per iniciar les obres d’adequació de l’edifici i una nova museografia.

Avui 17 de maig, dins del programa araArt del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, els alumnes de l’Institut Vallbona d’Anoia coneixeran la història i mitologia dels wayang kulit, titelles d’ombres de l’illa de Java, que formen part de la col·lecció del Museu. Les educadores i els alumnes faran titelles en pergamí inspirats en aquests wayang kulit. També aprendran com es fa el pergamí de la mà de l’expert en pell Miquel Vila i coneixeran processos i tècniques artesanals en pell de la mà de la mestra artesana Sandra Quílez de Nquart Leather.

Nit dels Museus

Dissabte 18 de maig, Igualada celebra la Nit de Museus, amb una tarda-nit plena d’activitats adreçades al públic jove i general.

El Museu torna, per tercer any consecutiu, a coorganitzar els actes de la Nit de Museus amb l’entitat de joves del barri del Rec Cal Cuta, considerant l’èxit de les edicions passades i la voluntat d’apropar aquest col·lectiu jove al Museu.

Les activitats, sota el lema comú Som Pell, que es desenvoluparan durant la jornada tenen a veure amb la transformació del barri del Rec durant les darreres dècades i la memòria oral, i amb una proposta artística i una de teatral entorn la pell i el cos.

A les 18 h, a la Sala d’Exposicions Temporals, s’inaugurarà l’exposició Sota la pell del Rec. Memòria oral del barri del Rec. La mostra, creada per l’entitat de memòria oral igualadina Cerca presenta una nova gràfica dels elements expositius i s’acompanya de nous materials que completen el discurs. Col·laboren en l’organització l’entitat Cal Cuta i el Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros.

A continuació, a les 19 h s’inaugura, a l’espai Cub de la nau de les encavallades, una exposició de l’artista igualadina Ainoa Sillero. Porta per títol Epidermis i apropa al visitant a la pell des de la visió artística i la creació escenogràfica.

La visió artística de la pell donarà pas a la representació de l’obra Cos(i)ficades que es va presentar al Temporada Alta el 2023. Cos(i)ficades és un espai per a reflexionar sobre els cossos que habitem. Cossos que ens venen donats, que no hem triat i amb els que estem compromeses a viure tota una vida. Un espectacle que a partir del fang, el circ, la dansa, el teatre, la música en viu i l’humor, ens transporta a un univers on podem parlar sobre el cos sense tabús.

L’actuació es podrà gaudir al pati del Museu a les 20 h.

El Museu obre les portes, de forma gratuïta, a les 18 h i es podran gaudir de les diferents sales d’exposició permanent ubicades a Cal Boyer fins a les 21 h.

A les 21.30 h, al pati del Museu, es podrà degustar un sopar casolà elaborat per l’entitat Cal Cuta. La venda de tiquets de l’únic acte de pagament de la Nit de Museus es poden adquirir al Casal popular El Foment, bar La Cantonada, local del barri de Xauxa a un preu de 10 € per persona. Els actes acabaran, a partir de la mitjanit, amb els concerts de Miguel Díaz, The Forest Shotgun Motorcycle, PD Gambes i Drawer.

L’endemà, diumenge dia 19, es portarà a terme una nova ruta RECorreguts pel barri del Rec, oportunitat única per endinsar-se en la història i anècdotes del barri industrial més emblemàtic del país! Cal reserva prèvia al telèfon del Museu: 938 046 752 o al correu electrònic m.igualada@diba.cat.

Tota la informació sobre la celebració es pot trobar al web i les xarxes socials del Museu: https://museupelligualada.cat