Nadal i els torrons, la delícia ideal per fer la sobretaula

El torró és un dels dolços més esperats en l’època de Nadal. Es tracta d’una massa que s’obté mitjançant la cocció de mel i sucre. A aquesta massa se li afegeixen ametlles torrades, amb pell o sense i diferents ingredients segons els gustos esperats.

El torró sempre ha tingut fama d’aportar moltes calories. Però, i sempre prenent-ho amb moderació com qualsevol altre aliment, si analitzem amb detall els seus ingredients, podem confirmar que els torrons són més saludables del que pensàvem.

Per a arribar a aquesta afirmació, això sí, hem de partir com a referència del torró tradicional i no dels diferents succedanis o versions que s’han anat creant a partir d’aquest dolç. Centrant-nos, per tant, en aquestes dues varietats, tant el torró de Xixona (tou) com el torró d’Alacant (dur), tenen com a ingredients les ametlles (preferentment del tipus Marcona), mel pura d’abella (majoritàriament de Flor del taronger o Romaní), sucre i clara d’ou.

Encara que el sucre és potser de tots el menys saludable, també és cert que és dels que hi ha menor proporció, ja que perquè un torró sigui certificat de Qualitat Suprema, el Consell Regulador de la Denominació d’origen Xixona i Alacant estableix per endavant les proporcions mínimes que han de contenir d’ametlla (64%) i de mel (12%).

Sabem, ja per si mateix, les múltiples propietats que contenen aquests dos aliments com ara vitamines i minerals, a part que ens aporten àcids grassos essencials, molt similars als que ens aporta l’oli. Per tot això, i perquè els estudis científics demostren que la compensació nutricional del torró és molt equilibrada, no podem deixar de tenir-ho en les nostres taules aquestes festes. Segur que el nostre paladar, ens ho agrairà.

Ara que ja saps els beneficis dels torrons, a Igualada podem comprar de tots els gustos i sabors a les següents pastisseries. Afanyat i fes ja la teva compra!

