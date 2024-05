El CF Igualada buscarà aquest diumenge la salvació a Les Comes

Els blaus necessiten sumar 1 punt per assolir la salvació de forma definitiva, independentment del resultat dels seus rivals directes

L’Igualada es jugarà a casa les opcions de salvació en una darrera jornada de lliga a Primera Catalana en què encara està per decidir el descens. Els igualadins s’enfrontaran aquest diumenge contra el San Juan Atlético de Montcada, el tercer classificat del Grup 2. Els blaus necessiten sumar 1 punt per assolir la salvació de forma definitiva, independentment del resultat dels seus rivals directes. Ara mateix, l’Igualada és sisè per la cua i, per tant, estaria salvat si seguís en aquesta posició, cosa que pot certificar si guanya el partit.

Els blaus, tot i la diferència entre equips a la classificació, ja saben què és plantar cara a rivals similars al San Juan Atlético. Fa només una jornada, els igualadins van ser capaços d’empatar contra un Martinenc, segon classificat de la lliga, que s’estava jugant aconseguir el factor camp en el play-off d’ascens a Lliga Elit.

En cas de derrota, tocarà fer càlculs

El sistema de descensos de Primera Catalana estableix que el cinquè classificat per la cua amb pitjor coeficient dels 3 grups pot baixar de categoria. L’Igualada encara podria convertir-se en el pitjor cinquè si perdés, i si tots els rivals directes guanyessin i els blaus patissin una derrota. En aquest complex sistema, si l’equip igualadí perdés, hauria d’esperar una derrota de l’Artesa de Lleida, cinquè per la cua del Grup 2; o bé que el Bosc de Tosca, el Blanes (Grup 1) o el Prat B (Grup 3) no guanyessin. Si es donessin tots els condicionants adversos per l’Igualada, els blaus encara haurien d’esperar que un equip català de Tercera Federació pugés a Segona RFEF per esgotar totes les opcions.

És per això que, des del club igualadí s’ha tornat a realitzar una nova crida, com la del darrer partit a Les Comes contra el Joanenc, per tal que l’afició vagi al camp a animar l’equip. La intenció dels blaus és rematar la feina aconseguint puntuar per evitar patiments d’última hora.