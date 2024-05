Vallbona es guarneix per viure les Festes del Roser, una de les dates més importants del calendari vallbonenc

Un any més Vallbona d’Anoia es prepara per celebrar les Festes del Roser, una de les festes més nostrades del municipi. Del 17 al 21 de maig es podrà gaudir d’actes per a tots els públics organitzats per l’Ajuntament i les entitats de Vallbona d’Anoia qui participen activament a la festa amb la programació també d’activitats.

Com ja és tradicional, la inauguració de l’exposició Roser 2024 i el correfoc, divendres al vespre, donarà el tret de sortida als actes, però la jornada d’inici també acollirà altres actes com el bingo especial i el concert amb Burnincat.

Programació

Dissabte l’activitat començarà ben d’hora amb el campionat local de botxes “7è Torneig Juan Garcia”. Al matí els més petits gaudiran d’un espai infantil al camp de futbol amb inflables, rocòdrom i altres jocs, i l’actuació de Damaris Gelabert amb “La Gira dels 25 anys”. Al migdia la mateix espai es podrà vermutejar amb les foodtrucks.

A la tarda s’ha programat el Cercatasques amb la txaranga “Hopeta street Band” i en acabar sopar de festa i concert amb Star Ways i Trambólicos. Amb la voluntat de mantenir el compromís amb la igualtat i el respecte i vetllar per unes festes lliures de comportaments sexistes i LGTBI-fòbics, el concert comptarà amb un dispositiu de Punt Lila per donar informació, repartir materials i atendre agressions sexistes, sexuals o LGTBIfòbiques si hi hagués la demanda.

Diumenge se celebrarà un dels actes estrella d’aquestes festes: la Fira de la Garlanda, amb artesans locals, de proximitat i entitats, a més tindrà lloc la tradicional venda i degustació de la garlanda. Durant tot el matí també es duran a terme actes com la visita guiada a Vallbona i la cercavila dels gegants de Vallbona.

A la tarda es farà la ballada curta de sardanes amb la Cobla Almogavarrenca i reestrena de la sardana “Vallbona” d’Iu Alavedra i tot seguit el concert del Roser a càrrec de la Coral Riudebitlles i la Coral Ara i Aquí de Vallbona d’anoia. A la nit hi haurà teatre amb la companyia Jaume Calveras de Vallbona amb l’obra “Aigua deshidratada” de Francesc Cutchet.

Dilluns es podrà gaudir dels actes més tradicionals de tot el cap de setmana i que són els que posen el punt final a les populars Festes del Roser. Com cada any, aquest és un dels dies més esperats per grans i petits del calendari festiu de Vallbona d’Anoia.

Durant el matí es fa el traspàs de càrrecs de les Administradores. Les administradores sortints, Elena Soler Arroniz, representant a Maria Delgado Osuna i Cristina Cervera Borràs cediran el càrrec a les entrants Ruth Masmitjà Sabaté i Susanna Gallego Baena.

El traspàs és simbolitzat per la donació de l’estadal, un ciri bellament ornamentat.

Seguidament, se celebra un ofici en honor a la Mare del Déu del Roser, patrona de Vallbona i en finalitzar es va en processó amb la Mare de Déu pels carrers que formen el nucli antic del poble.

Després de dinar és el torn del tradicional Llevant de Taula en el que les Roseres i els Pabordes passen per les cases amb colònia i flors beneïdes al matí, mentre la Rosera recull les almoines i obsequia amb una flor, el Paborde ruixa el cap de cada un dels membres de la família per portar sort i protecció.

Enguany deixen el càrrec de Roseres i Pabordes; Laia Manchon Mas i Oriol Castells Blasco i Mariona Vila Masmiquel i Albert Cano Borràs i entren Júlia Blasco Aranda i Víctor Hernandez Núñez i Ona Giménez Castaño i Roger Ter Cabrerizo

A la tarda és el torn del tradicional Treure al ball, amb el Ball de la Garlanda de Roseres i Pabordes, aquest serà un dels últims actes de les Festes del Roser 2024, que finalitzaran amb una ballada de sardanes i el concert i el ball de gala.

Per a més detall dels actes, dies i horàries es pot consultar el programa a vallbonadanoia.cat