Caves Bohigas, Dorsan, Meritem i Innovapack, guanyadors dels Premis UEA 2024

Una nau del polígon industrial Plans de la Tossa de Montbui, propietat de l’empresa Transvisa, va acollir ahir dijous la 24a edició de la Nit Empresarial de la Unió Empresarial de l’Anoia. Prop de 600 persones van assistir a la vetllada, entre representants del món empresarial, sindical i polític, en la qual es van conèixer els guardonats dels Premis UEA, escollits pels associats durant les últimes setmanes. És la segona ocasió que el sopar acollia tanta gent, per després de l’edició de 2002.

Una de les raons principals, segur, era la presència del reconegut formador Victor Küppers, amb la conferència “Viure amb entusiasme”, motivadora i engrescadora per a tot el públic assistent. El lema d’aquesta ocasió era “Imprescindibles”, en referència a la necessitat del teixit empresarial per vertebrar la comarca.

Guardonats

Les empreses nominades a la Trajectòria Empresarial varen ser: Caves Bohigas, Codina Metal i Maquinària Agrícola Solà; sent la primera, la guardonada a aquesta categoria. Caves Bohigas d’Òdena és un celler familiar, amb més de 8 segles d’història elaborant caves i vins d’alta qualitat, reconeguts i premiats, i amb presència arreu del món, distribuint el 80% de la producció que es fa aquí, a la comarca.

Les empreses nominades a la Capacitat Emprenedora varen ser Papers Catalunya, Tallers Bascompte i Dorsan; sent aquesta última, la guardonada per ser una empresa especialitzada en la filtració de líquids, creada l’any 2013. La seva línia de productes i filtres industrials, s’orienta a cobrir les necessitats de filtració al laboratori i els processos industrials, disposant de centres de producció a Alemanya, Espanya, França, Índia i Mèxic per tal de cobrir els mercats europeus, asiàtics i sud-americans.

Les nominades a l’Empresa Innovadora eren Àuria Perfumes & Cosmetics, Cargols de Cal Jep i Meritem. Aquesta darrera, d’Igualada i coneguda per ser la creadora de Paellador, es va endur el guardó per ser una empresa anoienca nascuda l’any 1992 per donar resposta a la gran demanda del sector de la restauració d’aquell moment: poder servir un plat de paella per més petita que fos la cuina, democratitzant-la i servint-la per tot el món. L’empresa disposa d’equip propi de qualitat i I+D.

Finalment, les nominades al Compromís Social, eren Igualadina de Depuració i Recuperació S.L. (IDR), Innovapack i Somiatruites. Innovapack va ser la guanyadora per ser una empresa dedicada al packaging per a diferents sectors, especialitzada en l’ús de materials sostenibles. Són pioners en el món de la fabricació d’envasos de cartró amb base de polpa de canya de sucre, un residu fins ara desaprofitat, un envàs 100% compostable.

També es van guardonar 21 empreses que celebren un aniversari destacat: el desè de Cubus Games i UAUU Weddings & Events; el 25è aniversari, Mg Comunicació, Àrea Publicitat, Carol Automatismes Igualada; el 30è aniversari, Concepte Gràfic, Tallers Bascompte i Intarex; el 35è aniversari, Blautec i Eminfor; 40è aniversari, Moix, Tasias i Ultramagic; 45è aniversari, Proquip; 50è aniversari, Electrònica Peña; 60è aniversari, Constructora de Calaf i Talleres Carrique; 135 anys, Curtidos Badia; 145 anys, Miquel y Costas & Miquel; 170 anys, Rivisa i 310 anys, J. Vilaseca.

Durant el seu discurs, el president de la UEA, Joan Mateu, va indicar que “amb el lema Imprescindibles volem posar sobre la taula com el teixit empresarial és la columna vertebral de la nostra societat, on les empreses són els motors que impulsen el progrés i la innovació. Els empresaris, amb la seva visió, determinació i lideratge, són els arquitectes d’oportunitats, creant ocupació i riquesa. Però sobretot, les persones treballadores, amb la seva dedicació i esforç diari, són els fonaments sobre els quals es construeixen aquestes fites”.

Mateu va celebrar que l’acte es fés en una nau industrial a Montbui. “També és un missatge per aquells que no estaven convençuts que no s’ompliria Montbui, que hi ha massa polígons buits… I que la logística també és imprescindible perquè és un termòmetre de la situació empresarial d’un territori. L’Anoia està creixent i necessitem més sòl industrial de gran format. Volem tornar a ser una comarca líder”.