Òdena celebrarà una Festa Major adaptada aquest cap de setmana

Òdena viurà, des d’avui 26 d’abril al 9 de maig, la Festa Major, la primera que s’organitza en la situació de pandèmia que estem vivint, ja que la de l’any passat es va haver de suspendre.

La regidora de cultura, Vanessa Garcia, explica que “ha arribat el moment de començar a programar actes diversos per tal de reprendre l’activitat cultural al municipi. Si bé no realitzem tots els actes que tocarien, ja que alguns d’ells dificulten el seguiment de les mesures, sobretot aquells de la cultura popular com són el ball de les crespelles o les sardanes, aquest programa pensem que és una bona arrencada.”

La regidora apunta que “la cultura és un dels sectors més castigats per la crisi de la pandèmia per això hem apostat fort per una “cultura segura” i en tots els actes es tindrà especial cura de seguir totes les mesures de seguretat i higiene establertes pel departament de Salut de la Generalitat i el PROCICAT.”

La programació s’ha preparat des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament amb la participació de les entitats culturals i socials i el suport de la Diputació de Barcelona i la Biblioteca Municipal l’Atzavara.

El cartell de la Festa Major d’enguany, que se celebra en el marc de la diada de Sant Pere Màrtir, és obra de Tamara Contreras López, de 21 anys. Al concurs es van presentar set cartells. El lliurament del premi a la guanyadora es farà avui dilluns, a les 19 h a la Biblioteca l’Atzavara, en el transcurs de la inauguració de l’exposició Galeria Odenenca, que mostrarà els treballs de diversos artistes locals i que es podrà visitar fins al dissabte 8 de maig. Els cartells participants en el concurs també es podran veure en el mateix espai cultural.

L’acte d’inici de la festa grossa odenenca tindrà lloc el divendres 30 d’abril, a les 18.30 h a la plaça Major, amb el títol “Òdena entre ahir i demà” i el tradicional toc de campanes. Hi serà present el pubillatge del municipi, que també assistirà en altres de les activitats programades durant els dies festius.