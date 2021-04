Poble Actiu vol que les beques per universitaris es donin només per criteris de renda

Com cada any, l’Ajuntament d’Igualada ha publicat les bases específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament d’Igualada per cursar estudis de grau universitari i post graduació universitària per present curs 2020/2021. L’any passat, les regidores de Poble Actiu, juntament amb altres grups municipals, van reclamar que l’Ajuntament d’Igualada tingui en compte criteris de renda per concedir les beques per estudis universitaris i des de Poble Actiu critiquen que el govern municipal “ha decidit que mantindrà el criteri de repartir ajudes econòmiques a totes persones que ho sol·licitin i augmentarà entre el 15 i 25% les ajudes a les estudiants que tenen majors dificultats econòmiques”.

Beques per criteris de renda

Des de Poble Actiu consideren que no n’hi ha prou amb augmentar lleugerament les beques i que caldria prioritzar que les ajudes econòmiques arribin únicament a les famílies amb majors dificultats econòmiques. La candidatura municipal s’oposa a unes beques del govern Castells que són “cafè per tothom i que impliquen que famílies amb rendes econòmiques altes estiguin rebent unes ajudes econòmiques que no necessiten”. Per això, reclamen que les beques s’atorguin únicament per criteris de renda, amb l’objectiu de facilitar beques per estudis postobligatoris a les famílies amb majors dificultats econòmiques.

Per aquest motiu, els dos regidors de la formació s’abstindran en la votació d’aquest punt del proper ple municipal. Així mateix, consideren convenient que en la propera edició de les beques sigui inclosa la formació professional en els estudis subvencionables per visibilitzar i promoure uns estudis amb una gran sortida professional.

Per l’eliminació de les beques excel·lència

Per augmentar el pressupost de les beques universitàries, des de Poble Actiu reclamen eliminar les beques excel·lència que premien les joves amb majors notes i destinar el pressupost a facilitar l’accés als estudis postobligatoris. Els Premis d’Excel·lència s’adrecen a joves d’Igualada que hagin obtingut les millors qualificacions a la selectivitat, en cicles formatius i graus universitari amb notes destacades, concretament són entregats a una quantitat petita de persones (en l’anterior edició, quaranta premis).

Per la candidatura municipalista, les beques d’excel·lència representen un model caduc, que premia a les persones amb més capacitats i reclamen que es prioritzi l’accés d’una major quantitat de joves als estudis postobligatoris enlloc de premiar a l’estudiant amb notes més altes.