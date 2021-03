Nou servei de bus a la demanda per anar al polígon de les Comes d’Igualada

Aquest dimecres s’ha presentat la prova pilot del nou servei de transport a la demanda, Clic.cat, que s’implementa al polígon de Les Comes des del 15 de març amb l’impuls del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generaliyat. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, el president de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de les Comes, Joan Mateu, Carme Pros, gerent de TGO, i els regidors de Mobilitat d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

El transport a la demanda és una forma àgil i eficient per a garantir l’accés als serveis de transport públic a les zones rurals i de baixa densitat i permet que tots els ciutadans puguin tenir una opció de transport sostenible per atendre les seves necessitats de mobilitat i per accedir als centres sanitaris, socials i de serveis. En el cas de les línies TAD1 i TAD2, l’objectiu és connectar en transport públic sostenible els polígons industrials amb els municipis adjacents i evitar l’ús del vehicle privat oferint una alternativa eficient, còmoda i segura.

Joan Mateu ha destacat la satisfacció d’AEPIC per veure com es fa realitat aquest servei i ha recordat que aquesta era una proposta llargament esperada i demanada per tots els usuaris del polígon: “estem molt contents de poder facilitar la mobilitat, ja que per a moltes persones l’ús del cotxe per arribar a la feina resulta sovint imprescindible, ja que no hi havia cap més alternativa”, i ha afegit que “en aquest sentit aquest nou servei ajudarà a facilitar nova ocupació i fidelitzar el nostre talent”.

Joan Domènech ha destacat que “aquest transport a demanda pretén ser un primer pas cap a la transformació del model de mobilitat cap a una mobilitat més sostenible, descarbonitzada i menys depenent del vehicle privat”, i ha animat a tots els ciutadans, treballadors i empreses “a fer ús d’aquest servei, que ens ha d’apropar a un model de mobilitat més eficient i sostenible”.

De la seva banda, Carme Pros ha expressat el convenciment que el sistema de transport a la demanda és un model d’èxit, com s’ha constatat en les 235 línies d’aquest tipus que donen servei a 736 nuclis de població. “És una aposta moderna i que sabem que tindrà molt de futur”.

L’alcalde, Marc Castells, ha destacat la voluntat dels ajuntaments de la Conca d’Òdena d’impulsar projectes com aquest, a costat dels empresaris i industrials del territori, amb l’esperit de millorar els serveis. “Aquesta és una gran iniciativa que només funcionarà amb el compromís de totes les persones treballadores que creguin que, perquè aquest món sigui millor, val la pena reduir la mobilitat amb vehicle privat”.

Castells ha posat en valor “aquesta aposta que fem, de la mà de la Direcció General de Transports, l’AMTU i l’ATM” i ha esperonat totes les parts implicades en el projecte a estimular l’ús d’aquest servei: “aquest és el repte que ens marquem a partir del minut u: que es vegi la utilitat a nivell ambiental i de sostenibilitat, a més de potenciar l’esperit cívic dels ciutadans”.

Els serveis de transport a la demanda es presten amb vehicles adequats a les necessitats de mobilitat existents, habitualment amb vehicles de menys de nou places de forma que s’eviten els desplaçaments ineficients i es redueixen les emissions al prestar-se només aquells serveis que han estat prèviament contractats.

Pel que fa les tarifes, els 6 primers viatges seran gratuïts per tal que els ciutadans que treballen al polígon puguin provar el servei. A partir d’aquí, el bitllet senzill costarà 1,7€, que és el mateix preu del bitllet senzill a Igualada, i a partir de 10 viatges, el preu es reduirà a 1,1€/viatge.

Aquest sistema de gestió del transport a la demanda amb la marca Clic.cat es vol estendre al conjunt de serveis de Catalunya i a aquells nous serveis que s’implementin en el futur.