Aquest dilluns dia 8 de març ha finalitzat la primera edició de l’any del Curs de Coneixement de la Societat Catalana que organitza el Servei d’Atenció a les Migracions de l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta acció formativa s’emmarca en la Llei d’Acollida de les Persones Immigrades i de les Retornades a Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de novembre, que regula el Servei de Primera Acollida. Aquest curs és cofinançat pel Fons Social Europeu.

Com altres ocasions darrerament, el curs s’ha fet en línia, i ha constat de nou sessions durant les quals els alumnes s’han apropat a la geografia, la història i la cultura catalana, així com a les festes locals i el funcionament dels serveis públics. El Centre d’informació per a treballadors estrangers (CITE) i la Policia Local també han impartit una de les classes.

Enguany hi han participat 21 alumnes de fins a 10 nacionalitats diferents (Marroc, República Dominicana, Cuba, Pakistan, Argentina, Uruguai, Portugal, Ucraïna, Índia i Algèria). La majoria d’alumnes han arribat a Igualada els últims mesos, i encara no havien tingut temps de conèixer bé la ciutat i la cultura de la societat d’acollida. És per això que, tot i no ser un curs presencial, el grup ha estat especialment interessat i participatiu, i l’experiència ha estat molt enriquidora. Per part dels participants s’ha fet una valoració molt positiva.