Els interessos dels diners estan al 0%, els bancs cobren comissions per tenir diners en un compte.

Arribat aquest punt, un es pregunta a on posar els estalvis? A més dels clàssics: totxo; or; borsa; bons de l’Estat… i les criptomonedes?

La més coneguda és el bitcoin, i a ella em referiré. Va ser creada el 2009 per un grup autodenominat Satoshi Nakamoto, del qual ningú coneix la seva identitat (encara que sona a japonès!).

Els senyors de bitcoin basen la rendibilitat amb la llei de l’oferta i la demanda, diuen que l’oferta està limitada a 21 milions de monedes bitcoin, en porten 18 i ½ de venudes fins ara. La demanda ha anat superant l’oferta amb escreix, de tal manera que el valor inicial d’un bitcoin el 2009, quan va sortir al mercat, era = 0; actualment 1 de març de 2021 a les 08:20, un bitcoin val 37.623,69 €.

Arribat aquest punt, si busquem la rendibilitat del bitcoin, qui comprés 100€ l’1 de gener del 2010 i els hagués venut el novembre de 2013, el valor hagués sigut de 120.000.000 € (bit2 me), rendibilitat que es por calcular a la web: https://99bitcoins.com/if-i-invested-in-bitcoin/. Brutal!

Els del bitcoin han creat una moneda sense cap actiu que la garanteixi, l’única garantia és que diuen que no hi haurà més dels 21 milions de bitcoins al mercat. Si com ara la demanda no para, el bitcoin anirà pujant de preu, en diuen un actiu “deflacionista”, donat que no pot augmentar el número de monedes al mercat.

Les monedes oficials tampoc no hi ha cap actiu que les garanteixi, les garanteixen els reguladors, els Bancs Centrals, limitant o fent moneda, depenent de les necessitats dels estats, si en fan el valor baixa, si no en fan puja (aquí esta la diferència amb el bitcoin), i d’aquesta manera procuren controlar la inflació. Abans les monedes oficials estaven garantides per la quantitat d’or que l’estat en qüestió tenia, per passar després al dòlar amb el compromís que els Estats Units garantissin el dòlar amb or, però el 15 d’agost de 1971 en sobrepassar els dòlars emesos el valor en or del qual disposaven, Richard Nixon va declarar la inconvertibilitat del dòlar en or. D’aquesta manera els senyors de bitcoin han fet la seva moneda com un sistema alternatiu que no és manipulable ni pels estats ni pels Bancs Centrals, sinó que està en mans de la ciutadania.

Les compres de bitcoins per les empreses s’han disparat, sent l’última la de Tesla, que ha anunciat la compra de 1.500 milions de dòlars. Tot plegat fa que la cotització del bitcoin estigui en màxims històrics, pel que cal preguntar-se si és moment de comprar-ne: “…muchos inversores creen que ya es tarde para invertir en Bitcoin. Nada más lejos de la realidad: Los modelos matemáticos ubicant su cotización en $288.000” (El País Financiero)

Dit tot això, també és bo saber què en diuen el Banc d’Espanya i la Comisión Nacional del Mercado de Valores: “…la complejidad y la falta de transparencia las convierten en una apuesta de alto riesgo”.