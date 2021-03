Nou premi a l’igualadí Ricard Vila pel seu llum “Mood”

El llum Mood, dissenyat per Ricard Vila i produït per Simon Electric, segueix el seu recorregut d’èxit i continua acumulant premis i nominacions. El darrer premi ha estat un Delta de bronze dels ADI Awards 2020. Des del 1961, els prestigiosos Premis Delta reconeixen la tasca de dissenyadors industrials i empreses productores, i posen en valor l’excel·lència com a mecanisme per a generar riquesa en una economia industrial. Es celebren bianualment a Barcelona i han esdevingut un important canal de promoció i una valuosa plataforma de reconeixement públic.

Aquest novembre es va celebrar la cerimònia online i ahir Salvi Plaja president de l’associació ADI_FAD va entregar personalment l’AdiBook, on el programa Mood hi surt representat com a guardonat i passa a l’arxiu permanent de productes seleccionats pel FAD.



El llum Mood ja va guanyar al març de 2020 un Red Dot Design Award, on es va valorar el “design concept” i la capacitat innovadora. El jurat hi va destacar “una estètica clara i futurista fascinant, la gamma de llums de paret Mood es pot agrupar indeferentment o col·locar per separat”. Al mes de febrer 2020, Mood també es va emportar un IF World design Award 2020 que va reconèixer el seu disseny que combina una estètica impecable amb la funcionalitat.

Aquests premis internacionals suposen un important reconeixement a Ricard Vila Studio, el nou estudi ubicat a la baixada del Calot 3-7 al barri del Rec d’Igualada. Tot just aquesta setmana fa dos anys que va obrir el nou estudi que actualment comparteix amb Nomad Stories empresa que dissenya i gestiona la construcció d’habitatges modulars d’alta qualitat.

Ricard Vila desenvolupa diversos projectes de disseny de producte, interiors, arquitectura i retail pels quals ha rebut premis com: millor moble de la FED, IF world Desing Award, Red Dot i Delta bronze ADI Awards 2020. També ha estat professor a LCL i de Màster en Disseny i Desenvolupament de producte a Elisava, universitat amb la que actualment col·labora com a professional.