Montbui segueix apostant per la participació ciutadana en els projectes municipals

L’equip de govern municipal de Santa Margarida de Montbui, format per Ara Montbui i per Som Montbui-ERC, vol aconseguir el màxim “feed-back” per part de la ciutadania a l’hora de definir les principals actuacions urbanístiques i els principals temes de la gestió municipal que s’han de determinar durant els propers mesos.

D’aquesta manera, es vol continuar treballant en la mateixa línia participativa que ja es va fer en actuacions anteriors com la remodelació de la Plaça Europa (on es van incorporar les peticions dels veïns i veïnes de la zona) o també en la materialització del projecte de la nova Plaça de la Unió, realitzat amb suport dels veïns i veïnes del barri de Vista Alegre, i que serà una realitat durant els propers mesos.

La pandèmia de covid-19, que ha dificultat durant l’últim any la presencialitat de moltes activitats, ha condicionat la realització d’alguna d’aquestes activitats participatives.

Projectes com la remodelació de l’entorn del carrer Anselm Clavé (Nucli Antic), la reforma de la Plaça i el carrer Major (Nucli Antic), la reforma de la Plaça Finisterre i l’adaptació de l’itinerari de connexió amb el carrer del Pont (Nucli Urbà), o la connexió entre els carrers Sant Jaume i Sant Bartomeu (Nucli Urbà) es volen tirar endavant sempre aconseguint la màxima participació possible i tenint en compte les opinions i suggerències de la ciutadania. També es podria utilitzar la participació ciutadana per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes i la seva predilecció sobre l’ús que han de tenir determinats equipaments públics.

Des de l’equip de govern municipal es treballa per vertebrar diferents processos participatius, amb el suport de la Diputació de Barcelona, a qui s’ha demanat assessorament i suport tècnic. L’objectiu és potenciar la vessant participativa en els principals temes de decisió de la gestió municipal, com ara els pressupostos participatius.

Com explica l’alcalde montbuienc Jesús Miguel Juárez: “el nostre objectiu és continuar treballant per potenciar la cultura participativa al nostre municipi: que la ciutadania de Montbui estigui empoderada i que l’Ajuntament tingui actitud d’escolta activa i que treballi en tot moment amb màxima transparència”.