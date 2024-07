La Mancomunitat i l’Institut Català de les Dones signen un acord per continuar oferint el servei SIAD

L’any passat es van atendre 247 dones dels set municipis de la Conca d’Òdena

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) continuarà oferint el servei SIAD a tots els municipis de la Conca d’Òdena gràcies a un acord amb l’Institut Català de les Dones del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya signat aquesta setmana. El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei gratuït que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament a les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal i familiar, entre d’altres.

La Mancomunitat té en marxa un servei d’atenció a les dones des de l’any 2006 i des del juliol de l’any passat ja no se n’ocupa una empresa externa sinó que és directament la MICOD qui el gestiona amb un equip multidisciplinari de diverses professionals de l’àmbit legal i psicològic que atenen qualsevol petició o necessitat que tinguin les dones de la Conca d’Òdena. Amb aquest nou acord de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, el servei queda garantit durant tot el període 2024-2025 gràcies a una aportació de 293.000 euros per part de l’Institut Català de les Dones.

El servei SIAD s’ha consolidat com una porta d’entrada de dones que necessiten ajuda per múltiples motius, ja sigui perquè passen processos difícils de relacions de parella i necessiten acompanyament emocional o jurídic o per altres motius com ara dols per pèrdues o dificultats en l’àmbit laboral. Tant el nombre de dones ateses com les atencions realitzades ha anat creixent al llarg dels anys fins a arribar a les 247 dones ateses durant l’any passat.

A més d’oferir espais d’atenció individual i personalitzada, el SIAD també crea espais d’intervenció en grup per tal de fomentar la sororitat -el recolzament en xarxa i de tribu entre les dones- amb temàtiques d’interès com poden ser l’autoconeixement, les emocions, la criança, la prevenció de les violències masclistes, la sexualitat, els dols i les relacions, entre altres. Totes les intervencions es realitzen amb perspectiva de gènere i amb una mirada feminista i comunitària.

El servei s’ofereix als matins i a les tardes amb atenció personalitzada a Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. Properament es preveu incorporar una nova professional a l’equip, fet que permetrà obrir un nou punt fix setmanal a Òdena i incrementar les hores d’atenció psicològica del servei. Aquest és un dels principals canvis que permetrà el nou acord i conveni amb la Generalitat. L’equip del SIAD també es desplaça a la resta de municipis de la Conca d’Òdena (La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) amb prèvia petició de les usuàries, si així ho desitgen. Es pot demanar hora telefònicament al 667 90 37 32 o al correu electrònic siad@micod.cat.