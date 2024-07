Poble Actiu posa en dubte l’eficiència dels refugis climàtics del passeig, titllant-los de “nyaps”

En un comunicat enviat a premsa, la formació municipalista Poble Actiu posa en dubte la utilitat dels refugis climàtics presentats la setmana passada pel govern Municipal. Els cupaires consideren que “el Passeig ja era un refugi climàtic si no s’hagués fet la poda severa de l’any passat i que ha deixat bona part de l’espai sense ombra.” La regidora de Poble Actiu Elisabet Farrés al·lega que “no es pot considerar un veritable refugi climàtic una estructura metàl·lica temporal, que té poca cobertura i que no deixa de ser una pèrgola. En la lluita contra l’emergència climàtica no es poden permetre nyaps com aquests refugis climàtics al Passeig, o l’estesa de tendals que han estat pedaços al gran error de no preveure una poda progressiva i per fases”.

“Calen refugis climàtics, però la proposta de l’Ajuntament és poc ambiciosa”

Poble Actiu considera que els refugis climàtics són necessaris per fer front a les temperatures extremes cada vegada més freqüents, i per això és important tenir una bona xarxa de parcs i arbres als carrers que augmentin el verd urbà més que no pas la construcció d’estructures efímeres com els refugis artificials que ha presentat l’ajuntament. El grup, assenyala que “les bones pràctiques basades en l’evidència científica recomanen estendre el verd urbà amb vegetació que requereixi poc manteniment, que sigui permanent, i que augmenti la connexió entre zones verdes”.

La regidora de Poble Actiu Rosa Perelló explica que “ha estat una ocasió desaprofitada per pensar com millorar i ampliar les zones verdes de la ciutat, incloent-hi més arbres als carrers. Dels nou refugis climàtics naturals que proposa el govern, no n’hi ha cap al centre de la ciutat” i la mateixa regidora ha afegit que “no s’entén que el solar municipal del carrer Santa Anna segueixi tancat i abandonat, quan permetria crear un parc al centre històric on ara no hi ha gaires espais verds, i també podria servir com a refugi climàtic”. Poble Actiu reclama que en el seu programa electoral ja portaven la proposta de transformar solars en desús de la ciutat per poder teixir una xarxa de verd urbà distribuïda per tots els barris de la ciutat. En aquest sentit, la regidora Elisabet Farrés ha explicat que “les zones verdes, a més de refugis climàtics, aporten benestar físic i psíquic i també filtren l’aire contaminat, contribuint a la salut de la ciutat”.

“Rutes verdes que comuniquin els refugis climàtics“

En el comunicat Poble Actiu ha proposat “que la xarxa de refugis climàtics que agrupa els equipaments municipals i les zones verdes públiques estiguin connectats entre si seguint rutes amb el màxim de verd possible per tal de millorar-ne l’accessibilitat i senyalitzades a fi que sigui fàcil de reconèixer-les”. El regidor Pau Ortínez ha remarcat que “amb una mica més d’esforç i amb poca despesa econòmica s’haurien pogut senyalitzar les rutes amb més ombra per accedir als diferents refugis climàtics, incloent-hi les rutes dels autobusos. Això sí que posaria Igualada al mapa de les ciutats que afronten l’emergència climàtica sense fer el ridícul”.