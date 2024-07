‘Himnes de cor’ encetarà el Festival Alta Segarra aquest divendres

Divendres 12 de juliol, Veciana serà l’escenari d’inauguració de la nova edició dels Festivals Alta Segarra on sonarà ‘Himnes del cor’ amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Beth, Roger Padullés, La Pau, Joan Garrido, la Polifònica de Puig-Reis i Francesc Cassú, com a director. El concert serà a Pareres a les 22.00 hores, tot seguit, a les 23.30 h actuarà el grup ‘Carinyo Malo’.

Per assegurar-vos la localitat al concert, cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per al públic en general és de 25 € i per a les persones associades és de 22 €. Entrades numerades. Pel tast gastronòmic, que inclou el tast previ i el post concert, és imprescindible reservar amb antelació i té un cost de 15 €.

Concerts Festivals Alta Segarra

La segona sessió de la 7a edició del Festival Alta Segarra serà el 19 de juliol, a Castellfollit de Riubregós, amb la màgia musical de Sergi Carbonell i Meritxell Neddermann. Tot seguit, comptarem amb el grup calafí ‘Mkantes’. La placa Gran de Calaf serà el lloc ideal pel concert de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi Ciutat de Barcelona, el tercer concert del festival que tindrà lloc el 26 de juliol. El grup ‘Set de Nit’ serà l’encarregat de finalitzar la vetllada.

Per acabar, el divendres 2 d’agost, l’artista Andrea Motis brillarà a la vila d’Els Prats de Rei, acompanyada de Christoph Mallinger i Zé Luis Nascimiento. A les 23.00 hores, ‘La Clau’ tancarà la nova edició del festival.

Abonaments del Festival Alta Segarra 2024

També hi ha abonaments a la venda, les entrades són numerades. L’abonament pel concert i el test, per al públic en general té un cost de 100 € i per a les persones associades és de 90 €. En el cas de només els concerts, per al públic en general té un cost de 70 € i per a les persones associades és de 60 €.