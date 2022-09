L’Inboud Màrqueting: la nova tendència en venda digital

L’Inboud Màrqueting també anomenat Mercadotecnia d’atracció és una tècnica que el que busca principalment és captar clients mitjançant l’atracció utilitzant per a això continguts en xarxes socials, posicionament SEO i la combinació amb altres eines de venda.

L’Inboud Màrqueting va néixer de les mans de Brian Halligan i Dharmagh Shah, fundadors també de la coneguda i exitosa plataforma HubSpot i d’altres softwares de màrqueting.

Aquest mètode consta de 4 fases:

– Atreure: El primer que cal aconseguir és, d’una banda, crear contingut de qualitat, de tipus informatiu més que comercial, en el qual es donin instruccions, consells i tota mena d’informació de manera que es resolguin dubtes als potencials clients i generi interès. Els blogs han d’estar ben redactats, ser concrets i atemporals. Posteriorment, cal assolir un bon posicionament SEO, ja que de res serviria tenir bon contingut si no arriba a molta gent. El principal objectiu, per tant, seria donar a conèixer la marca i tot el que fem a com més gent millor i “portar-los” cap a nosaltres, cap a les nostres plataformes.

– Convertir: Un cop ens han arribat els clients, hem d’obtenir el registre de les seves dades personals: nom, telèfon, mail o altres dades d’interès (gustos personals, necessitats…), a fi de poder contactar amb ells i oferir-los directament allò que necessiten. Ho farem mitjançant formularis, etc.

– Educar o Tancar: En aquesta fase és on cal esforçar-se per tancar la venda, contactar amb ells, concertar visites…

– Delectar o Fidelitzar: Una vegada materialitzada la venda (o no) hem de continuar treballant a fi de mantenir-los amb nosaltres i fidelitzar-los. No sols pensant a futures compres, sinó fins i tot perquè ens promocionin en les seves xarxes. Per tant, és donar bon servei de venda, però també de postvenda.

Segons un estudi d’HubSpot, més del 80% dels professionals del màrqueting invertiran en aquesta mena d’estratègies en els pròxims anys. 