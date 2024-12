L’IHC segueix en ratxa i jugarà els quarts de final de la WSE Cup

Resultats del Partit

Parlem Calafell vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina Parlem Calafell 1 – 4 Igualada Rigat HC Alineacions

L’Igualada Rigat va golejar el Parlem Calafell al Pavelló Joan Ortoll per 1-4 a la tornada dels vuitens de final de la WSE Cup. L’eliminatòria entre igualadins i calafellencs va acabar amb un resultat global de 7-2 a favor del conjunt arlequinat, que d’aquesta manera ha segellat el seu bitllet per a quarts de final de la segona màxima competició europea d’hoquei patins. Amb aquest darrer partit els homes de Marc Muntané han signat un tres de tres en els tres enfrontaments consecutius davant el Parlem Calafell, tant al compromís de lliga com a els dos d’eliminatòria europea.

El Parlem Calafell va sortir, com se suposava, molt intens amb la intenció de capgirar l’eliminatòria a la qual anava dos gols per sota; els de Guillem Cabestany van dominar els compassos inicials del matx, però l’Igualada Rigat va ser capaç d’aguantar bé defensivament i evitar encaixar un gol aviat. Conforme anaven passant els minuts, els igualadins s’anaven trobant més còmodes sobre el terratzo del Joan Ortoll, i al quinzè minut de joc una gran jugada individual de Roger Bars va propiciar una rematada d’Edu Fernández des de l’interior de l’àrea que va establir el 0-1 al marcador.

El conjunt local va començar a patir d’ansietat i es va bolcar a l’atac al tram final de la primera meitat, però quan més malament ho estava passant el conjunt igualadí, Bars va fer una acció personal que va culminar amb un potent xut de cullera que es va colar al primer pal de la porteria de Gerard Camps.

La segona meitat va ser una altra història, un Igualada Rigat molt més dominador amb un Calafell que veia pràcticament una fita impossible el poder remuntar quatre gols d’avantatge. I aviat en van ser cinc, perquè Marc Rouzé va sortejar l’alta pressió calafellenca i es va plantar en un mà a mà amb Camps, que va tornar a culminar l’internacional francès per establir el 0-3 al partit. I a les acaballes de partit, Edu Fernández es va fer una magnífica jugada que va culminar amb el 0-4 i la sentència. El gol de l’honor pel quadre de Guillem Cabestany el va fer Joaquín Olmos aprofitant un refús dins l’àrea, però ja no serviria per gaire.

Victoria contundent del conjunt igualadí que li dona el passi als quarts de final de la WSE Cup, competició de la qual defensa títol, on es trobarà amb el vigent campió de la WSE Champions League: l’Sporting CP. Aquesta eliminatòria es disputarà l’anada a Lisboa el 8 de febrer de 2025 i el partit de tornada a Les Comes el 3 de març de 2025. Ara el conjunt igualadí torna a canviar el xip i es centra en el partit de l’OkLiga davant el Noia Freixenet d’aquest proper dimarts a les 21h a l’Ateneu Agrícola de Sant Sadurní.