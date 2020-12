L’IHC no aconsegueix cap punt al camp del Caldes

L’Igualada RIGAT es va quedar molt a prop de treure un punt d’or de la difícil pista de la Torre Roja. Ho va tenir a l’abast a l’últim minut amb una FD llençada per Sergi Pla i fins i tot en una rematada al ferro de Ton Baliu quan els arlequinats jugaven amb 5 jugadors de pista per intentar empatar el partit. L’equip no va tenir gens de sort perquè de fet el cinquè gol local (i al final definitiu) venia d’una falta comesa sobre Bernat Yeste a l’àrea del Caldes. El joc no es va aturar tot i que hi havia un jugador lesionat i els locals en la contra de 4 contra 3 feien el gol que els donava el triomf.

L’IHC va fer un bon partit contra un dels millors equips de la competició. I fins i tot va saber refer-se d’un altre mal inici de segona meitat (quan tornaven a encaixar 2 gols pràcticament seguits)) i van saber remuntar un 4 a 1 en contra.

De fet el primer gol va ser arlequinat. Un altre cop obra de l’endolladíssim Bernat Yeste que ha rematat una contra de llibre del Ton i el Sergi. El 0 a 1 es mantenir en el marcador durant 12 minuts i no va ser fins a falta de 2 minuts pel descans quan Christiandesviava a la xarxa un tir llunyà del Caldes.



Un cop més l’inici de la segona meitat era un calvari. En 67 segons els “rigats” encaixaven dos gols de Jiménez que els podrien haver deixat KO. I més quan 7 minuts més tard Rovira feia el 4 a 1 en una FD per una blava a Bars. En canvi els jugadors de Linares van seguir pedalant i aconseguien reduir diferències només 20 segons després amb el segon gol de Yeste, aquest cop desviant un xut des de la frontal.

El 4 a 2 deixava l’IHC dins del partit i l’equip creia en la remuntada. Ton Baliu va fer el 4 a 3 en una gran acció individual, agafant un rebot dins de l’àrea, aixecant i picant.

L’IHC estava llençat i el 4 a 3 obria la porta a l’esperança. Però va arribar la jugada de la lesió de Yeste. Els àrbitres no van aturar el joc i el Caldes aprofitant la superioritat feia el 5 a 3. Un gol de Jiménez que al final acabava donant-los els punts.

Tot i això l’Igualada aconseguia tornar a reduir diferències amb un gol de Baliu i disposava de dues accions molt clares per emportar-se un empat que, vist el partit, hauria estat un resultat molt més just. La FD de Pla (amb doble remat que Camps aturava) i la rematada del mateix Ton que va escopir el ferro.

L’IHC RIGAT acabarà aquest complicat 2020 amb la ràbia pel resultat però les bones sensacions d’un bon partit davant un dels millors equips de la categoria. Sensacions que han de reforçar l’equip davant els dos compromisos que li queden abans de tancar la primera volta: Lloret i Palafrugell.

GOLS: 0-1 Yeste (m 12.26), 1-1 Christian (m 23). SEGONA PART. 2-1 Jiménez (m 2.22), 3-1 Jiménez (m 3.15), 4-1 Rovira FD (m 10.18), 4-2 Yeste (m 10.38), 4-3 Baliu (m 11), 5-3 Jiménez (m 21.15), 5-4 Baliu (m 22.45).