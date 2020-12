Arriba el Patge Faruk: Tots els nens i nenes d’Igualada, al Llibre Blanc!

Ahir, puntualment com cada 28 de desembre, va arribar el Patge Faruk a Igualada, acompanyat del seu sèquit i dels llibres Blanc i Negre. Complint estrictament les normes Covid-19, Faruk va rebre als nens i nenes d’Igualada en tres torns al Pavelló de les Comes, en aquesta ocasió, però, sense espectacle infantil. L’alta demanda d’entrades per veure l’arribada del Patge Faruk va portar a la Comissió de Reis a obrir un altre torn per poder complaure a tothom.

Faruk, donades les circumstàncies, va assegurar que, aquesta vegada, tots els infants són al Llibre Blanc!

Fotografies de Joan Guasch.

Lliurament de cartes al Patge Faruk del dia 1

Com cada any el Patge Faruk rebrà les cartes dels més menuts de les cases. No obstant això, aquest any el lliurament no tindrà lloc al Teatre Municipal de l’Ateneu, sinó als 9 punts de recollida que s’hauran instal·lat a 9 punts de la ciutat i que son els següents:

• Plaça Castells

• Plaça de Cal Font,

• Plaça del Rei (Arxiu)

• Cap Anoia estació

• Parc del Trànsit

• Ronda de Fàtima

• Passeig. Av. Països Catalans

• Passatge entre carrer de Les Comes i Comarca

• Sagrada Família

Aquests punts estaran senyalitzats amb uns panells lluminosos, l’un amb forma del turbant del Patge Faruk, i l’altre amb la “F” del logotip d’aquest personatge. L’horari de recollida s’iniciarà a les 10,30 h. del matí i acabarà a les 14,00 h. de la tarda.

Per tal d’evitar aglomeracions i agilitzar al màxim el bon desenvolupament de la jornada, es recomana lliurar la carta el lloc més proper al vostre domicili.

Seguint la tradició, durant la entrega de la carta s’entregarà l’auca d’enguany.

Si per algun motiu algun nen o nena no es pogués desplaçar al punt del lliurament de la carta, també la ‘podrà fer arribar per e-mail a l’adreça: carta@reisdigualada.cat.

Preguem sobre tot acudir amb mascareta i guardar la distància de seguretat. També que seguiu en tot moment les indicacions dels organitzadors.

Tot aquest pla està supeditat a la regulació actual. Si durant els propers dies es produïssin situacions que obliguessin a canviar-lo, ja ho informarem amb antelació i comunicarem el nou programa.