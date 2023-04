L’Igualada Rigat es juga diumenge a una carta entrar als “play-off” pel títol

L’Igualada Rigat es juga moltíssim en el darrer partit de la competició regular de l’OK Lliga, el proper diumenge a les 5 de la tarda, en horari unificat de la última jornada. Depèn d’ell mateix per classificar-se per als “play-off” pel títol, que jugaria a quarts de final amb el Barça. A més, es garantiria un lloc a Europa la pròxima temporada. El rival, però, és l’esplèndid Calafell, tercer classificat, que ja no es juga res en aquest partit però que ha demostrat ser, sens dubte, un dels millors equips de la temporada.

Els de Cesc Fernández han entrenat dur aquesta setmana conscients de la importància del partit. L’equip, però, fa moltes setmanes que no guanya a la competició domèstica hi això preocupa, malgrat que no ha jugat gens malament en la majoria de partits. Està clar que és un equip, molt jove, en plena formació en la màxima categoria i que, si no es trenca, donarà molt a parlar en les properes temporades. Amb tot, superar el Calafell seria un colofó genial a la temporada i, de pas, una eliminatòria de quarts de final de primeríssim nivell i d’impacte mediàtic.

Gran temporada del Calafell

Els del Baix Penedès han fet una temporada sensacional, amb 17 victòries, cedint només 3 empats i 5 derrotes. Un balanç digne dels equips grans. Avui, és equidistant a la classificació respecte al segon, el Liceo, i el quart, el Reus, de manera que, passi el que passi diumenge, no afectarà per a res a la seva posició final de cara als “play-off”. És un partit de tràmit, i caldrà veure si se’l pren així. Tant de bo. Però no s’hi val a refiar-se. El Calafell no perd la lliga des que va caure amb el Barça al Palau per 5-1…

En els darrers cinc precedents a les Comes, el balanç és favorable a l’IHC per tres victòries a una, i un empat, precisament la temporada passada (2-2).

La darrera vegada que el Calafell va guanyar a les Comes va ser a la Lliga Catalana de la temporada 18/19 (1-4). Recordem, però, que a l’anada d’aquesta temporada, l’IHC va treure un empat de Calafell (3-3).

IHC B i Capellades, als play-off d’ascens a l’OK Lliga Plata

L’Igualada B i el Capellades també tenen partits molt importants aquest cap de setmana, en els primers encontres dels quarts de final dels “play-off” d’ascens a l’OK Lliga Plata, la segona categoria de l’hoquei estatal.

El rival de l’IHC B serà el Manlleu, que ha eliminat a la repesca al Ripoll. El primer partit es jugarà demà dissabte a les Comes a les 19:45 hores.

Per la seva banda, el Capellades, que va superar clarament al Cerdanyola en l’eliminatòria anterior, s’estrenarà a la pista del GEiEG de Girona, el diumenge a les 12:30 hores.